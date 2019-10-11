Суд отпустил боевика, поставлявшего топливо из России для сепаратистов "ЛНР"

Новопсковский районный суд Луганской области приговорил к 4 годам лишения свободы условно бывшего боевика, поставлявшего горюче-смазочные материалы из России для "народной милиции" самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что житель города Красный Луч Луганской области Анатолий Титов в период с ноября 2014 года до начала мая 2015 года, будучи старшим водителем «4-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции" ЛНР осуществлял перевозку горюче - смазочных материалов на автомобиле «Урал» с территории железнодорожной станции Аксай Ростовской области РФ к месту дислокации своей бригады в Луганской области.

Кроме того, в вышеуказанный период обвиняемый вместе с другими участниками незаконного формирования, имея при себе огнестрельное оружие, осуществлял дежурство и охрану административного здания и казармы своей бригады.

В сентябре текущего года он был задержан и ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 260 (деятельность не предусмотренного законом вооруженного формирования) Уголовного кодекса.

Обвиняемый признал свою вину и заключил сделку со следствием.

В октябре суд утвердил соглашение и приговорил экс-боевика к 4 годам тюрьмы, одновременно освободив от наказания с испытательным сроком 2 года.

Как сообщали Українськi Новини, суд приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Олега Васина, участвовавшего в блокировании и разоружении украинских военных в Дружковке Донецкой области в апреле 2014 года.