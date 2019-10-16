У Конституційний суд не пустили екс-голову Шевчука: у нього не було печатки

Конституційний Суд не допустив колишнього голову КС Станіслава Шевчука на робоче місце через відсутність гербової печатки на рішенні суду про його поновлення на посаді.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КС, передають Українські Новини.

"16 жовтня в Конституційний Суд України звернувся Станіслав Шевчук з усною вимогою допустити його на робоче місце. Він зазначав, що в рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва йдеться про негайне виконання рішення в частині поновлення Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного Суду України", - сказано в ньому.

КС відмовив у цьому проханні, зазначивши, що у Конституційного Суду немає рішення Окружного адміністративного суду Києва, завіреного гербовою печаткою, як цього вимагає чинне законодавство.

Крім того, як скорочений, так і повний тексти рішення у цій справі відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Надана особисто Шевчуком копія скороченого судового рішення не завірена належним чином, як цього вимагає Інструкція з діловодства в адміністративних судах.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня КС висловив недовіру голові суду Шевчуку і звільнив його з посади судді. Серед претензій до нього було те, що він незаконно призначив собі ряд позаштатних радників, політизував роботу суду і тиснув на суддів при розгляді справ.

Шевчук назвав своє звільнення антиконституційним переворотом.