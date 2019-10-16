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16 жовтня 2019, середа, 13:11 12
Судова влада 2019-10-16T14:45:02+03:00
Українські Новини
У Конституційний суд не пустили екс-голову Шевчука: у нього не було печатки

У Конституційний суд не пустили екс-голову Шевчука: у нього не було печатки

Станіслав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk
Станіслав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk

Конституційний Суд не допустив колишнього голову КС Станіслава Шевчука на робоче місце через відсутність гербової печатки на рішенні суду про його поновлення на посаді.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КС, передають Українські Новини.

"16 жовтня в Конституційний Суд України звернувся Станіслав Шевчук з усною вимогою допустити його на робоче місце. Він зазначав, що в рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва йдеться про негайне виконання рішення в частині поновлення Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного Суду України", - сказано в ньому.

КС відмовив у цьому проханні, зазначивши, що у Конституційного Суду немає рішення Окружного адміністративного суду Києва, завіреного гербовою печаткою, як цього вимагає чинне законодавство.

Крім того, як скорочений, так і повний тексти рішення у цій справі відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Надана особисто Шевчуком копія скороченого судового рішення не завірена належним чином, як цього вимагає Інструкція з діловодства в адміністративних судах.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня КС висловив недовіру голові суду Шевчуку і звільнив його з посади судді. Серед претензій до нього було те, що він незаконно призначив собі ряд позаштатних радників, політизував роботу суду і тиснув на суддів при розгляді справ.

Шевчук назвав своє звільнення антиконституційним переворотом.

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