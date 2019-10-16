"Україна - це Європа". Одна з провідних російських спортивних газет вийшла із заголовком українською мовою

Газета "Совесткий спорт", одне з провідних спортивних видань Росії, сьогодні вийшла із заголовком українською мовою. Назва статті "Україна - це Європа" розміщена на першій шпальті цього профільного щоденника. Таким чином найпопулярніше спортивне друковане видання часів СРСР, яке існує й нині в РФ, відзначило перемогу Національної збірної команди України в матчі з чинними чемпіонами Європи - командою Португалії і вихід нашої дружини в фінальну стадію континентальної першості.

Основною темою матеріалів, що стосуються нашої збірної став порівняльний аналіз команд України і Росії. Починаючи від рівня виконавської майстерності гравців і закінчуючи роботою тренерів обох колективів.

Безумовно, не обійшлося в цьому номері і без репортерських міркувань про можливу очну зустріч збірних двох країн на УЄФА Євро-2020. Однак, як нагадують автори статей, статися це може лише на пізніх стадіях ігор плей-офф майбутнього турніру.

Варто зазначити, що саме це видання 20 років тому, напередодні вирішального матчу в Москві на стадіоні "Лужники" між командами Росії та України за право виступати на Чемпіонаті Європи УЄФА-2000, відкрило свій випуск досить "оригінальним" заголовком.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін виступає за продовження практики розведення футбольних збірних і клубів України і Росії при жеребкуванні турнірів, що проводяться під егідою УЄФА.

При цьому президент УЄФА не виключив, що, не дивлячись на примусове розведення європейським Союзом футбольних асоціацій команд двох країн під час жеребкувань, зустріч на рівні національних збірних таки може відбутися вже в доступному для огляду майбутньому.

"Футбол сповнений несподіванок. Уявіть, якщо обидві команди вийдуть до півфіналу або фіналу Євро-2020. Тоді вони точно будуть грати між собою в Лондоні", - зауважив Чеферін.