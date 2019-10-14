В УЄФА розповіли, коли збірні України та Росії зможуть зустрітися на футбольному полі

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін виступає за продовження практики розведення футбольних збірних і клубів України і Росії при жеребкуванні турнірів, які проводяться під егідою УЄФА. Про це глава європейського футбольного союзу заявив в інтерв'ю агентству РІА Новини.

"Безпека для нас - це одна з найважливіших речей. Приймаючи рішення по будь-якому своєму турніру, ми завжди враховуємо, тримаємо в голові безпеку. Ми також розводимо по різних групах Сербію і Косово, Вірменію і Азербайджан, навіть Іспанія і Гібралтар не можуть потрапити в одну групу. Коли у нас виникають питання з безпекою, коли ми бачимо, що можуть виникнути проблеми, коли надходять відповідні пропозиції від національних федерацій, ми приймаємо превентивні заходи. Для нас безпека має принципове значення, ми не втягуємо в себе в політичні питання", - заявив Александер Чеферін.

При цьому президент УЄФА не виключив, що, не дивлячись на примусове розведення європейським Союзом футбольних асоціацій команд двох країн під час жеребкувань, зустріч на рівні національних збірних таки може відбутися вже в доступному для огляду майбутньому.

"Футбол сповнений несподіванок. Уявіть, якщо обидві команди вийдуть до півфіналу або фіналу Євро-2020. Тоді вони точно будуть грати між собою в Лондоні", - зауважив Чеферін.

У той же час глава УЄФА резюмував, що навіть в разі того, якщо футбольні чиновники двох країн виступлять за зняття своєрідного ембарго на спільні офіційні ігри, рішення по таких змагань в будь-якому випадку приймає УЄФА. Однак, на його переконання, поки не час приймати це рішення.