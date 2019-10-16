В Японії потужний тайфун залив водою заводи Hitachi і Panasonic

Складальні підприємства великих японських електротехнічних корпорацій Hitachi і Panasonic четвертий день не працюють у місті Коріяма, оскільки залиті водою в результаті повеней, викликаних потужним тайфуном Хагібіс. Про це повідомив телеканал NHK з посиланням на місцеві влади в середу, 16 жовтня.

Крім цих заводів, що сильно постраждало від повеней місті Коріяма на північному сході головного японського острова Хонсю з 13 жовтня не діють і інші підприємства розташованого там великого промислового хаба. Серед них – виробники систем зв'язку, мікросхем, автонавантажувачів.

У місті Коріяма вода залила також гаражі, де розміщено понад 90 рейсових автобусів. В результаті рух там зупинено приблизно за 70 маршрутами.

Список загиблих в Японії в результаті тайфуну Хагібіс збільшився до 75 осіб. Ще 11 вважаються зниклими безвісти, понад 220 осіб отримали різні травми. Найбільше число загиблих і постраждалих припадає на префектури Фукусіма та Міягі на північному сході головного острова країни Хонсю, а також на префектури Канагава, яка примикає до Токіо з південно-заходу.

Раніше в Японії небо стало фіолетовим через тайфун "Хагібіс".