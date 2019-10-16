Генерал СБУ, що втрапив в антисемітський скандал, став співробітником Служби зовнішньої розвідки України

Колишній начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України і екс-президент футбольного клубу "Нива" (Вінниця) Василь Вовк поступив на військову службу в Службу зовнішньої розвідки (СЗР).\r\nПро це йдеться у відповіді Служби на запит Українських Новин.\r\n"Повідомляємо, що Вовк В. В. на сьогодні проходить військову службу в Службі зовнішньої розвідки України", - сказано у відповіді за підписом заступника голови СЗР Катерини Сляднєвої.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ той же час, СЗР відмовилася відповісти, яку посаду займає Вовк, зазначивши, що це службова інформація.\r\nПри цьому, 8 жовтня Вовк відвідав виставку "Зброя та безпека 2019" в Києві як офіційний представник Служби зовнішньої розвідки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у серпні 2015 року Вищий адміністративний суд відмовився визнати незаконним і скасувати указ Президента Петра Порошенка про звільнення Вовка з посади начальника Головного слідчого управління СБУ.\r\nУ травні 2017 року Центр Симона Візенталя (Ізраїль) закликав уряд України прийняти правові заходи щодо генерала СБУ Василя Вовка через антисемитські висловлювання на його сторінці в соцмережі Facebook.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож в 2018 році Федерація футболу України заборонила Вовку як президенту вінницької "Ниви" відвідувати матчі його команди після критики Андрія Павелка.