Генерал СБУ, що втрапив в антисемітський скандал, став співробітником Служби зовнішньої розвідки України

Колишній начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України і екс-президент футбольного клубу "Нива" (Вінниця) Василь Вовк поступив на військову службу в Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

Про це йдеться у відповіді Служби на запит Українських Новин.

"Повідомляємо, що Вовк В. В. на сьогодні проходить військову службу в Службі зовнішньої розвідки України", - сказано у відповіді за підписом заступника голови СЗР Катерини Сляднєвої.

У той же час, СЗР відмовилася відповісти, яку посаду займає Вовк, зазначивши, що це службова інформація.

При цьому, 8 жовтня Вовк відвідав виставку "Зброя та безпека 2019" в Києві як офіційний представник Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2015 року Вищий адміністративний суд відмовився визнати незаконним і скасувати указ Президента Петра Порошенка про звільнення Вовка з посади начальника Головного слідчого управління СБУ.

У травні 2017 року Центр Симона Візенталя (Ізраїль) закликав уряд України прийняти правові заходи щодо генерала СБУ Василя Вовка через антисемитські висловлювання на його сторінці в соцмережі Facebook.

Також в 2018 році Федерація футболу України заборонила Вовку як президенту вінницької "Ниви" відвідувати матчі його команди після критики Андрія Павелка.