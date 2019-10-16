Бойовики на Донбасі проводять перепис населення

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала проведення перепису населення на непідконтрольної Україні території Донбасу. Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 15 жовтня.

Зазначається, що 14 жовтня 12 осіб з непідконтрольних Києву районів Донецької області сказали спостерігачам, що взяли участь у переписі населення.

"У центрі перепису населення, розташованому в навчальному закладі в Горлівці, три жінки і двоє чоловіків, які проводили перепис, повідомили місії, що люди, які збирають дані для неї, пройшли навчання, і їм видавалися буклети з інструкціями", − зазначено у звіті ОБСЄ.

Також поряд з іншим подібним закладом в Горлівці чотири жінки повідомили спостерігачам, що перепис населення була добре описаний в ЗМІ, і жителі отримували SMS-повідомлення.

В цей же день в Голубівці (колишній Кіровськ) і Лозівському двоє жителів розповіли, що особи, які проводять перепис населення, відвідали їх місце проживання і не вимагали ніяких документів з метою збору даних.

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