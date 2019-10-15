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15 жовтня 2019, вівторок, 20:29 15
Політика 2019-10-15T22:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про прослуховування для НАБУ та ДБР

Зеленський підписав закон про прослуховування для НАБУ та ДБР

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 187-IX, який передбачає зміни до Кримінально-процесуального кодексу про самостійну прослуховування НАБУ та ДБР, а також строки досудового розслідування. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"Повернуто з підписом президента", - сказано в картці законопроекту № 187-IX на сайті парламенту. Закон дозволяє уповноваженим підрозділам НАБУ, ДБР та органів безпеки знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж.

Також Нацбюро розслідувань дали право наймати не тільки голосних, але і негласних співробітників. Для цього створять окрему конкурсну комісію з числа працівників НАБУ - тих, у кого є доступ до держтаємниці. Порядок проведення конкурсу визначить директор Бюро. Згідно з документом, у НАБУ зможе бути не більше 500 осіб начальницького складу.

Зараз якщо проти українця хочуть вчинити процесуальну дію, яка потребує погодження прокурора або суду - то таке узгодження необхідне і за кордоном теж. Згідно з цим законопроектом, за замовчуванням процесуальні дії проти українців за кордоном зможуть проводити без такого узгодження - хіба що це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належним чином завірена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Закон дозволить слідчому судді за клопотанням сторони захисту залучати експерта або експертів для проведення експертизи. При цьому слідчий і прокурор "зобов'язані забезпечити проведення експертизи", а не звертатися до слідчого судді.

Передбачається, що сторона захисту має право самостійно домовитися з експертами про проведення експертизи, у тому числі обов'язкової. Якщо у сторони захисту недостатньо грошей на експерта, він може звернутися до слідчого судді.

Залишається можливість оскаржити повідомлення слідчого і прокурора про підозру.

Вилучається норма про право учасників судового провадження клопотання про оголошення обвинувального акта в повному обсязі - тобто залишається лише короткий виклад обвинувального акта.

А суду надається право обмежити тривалість оголошення короткого викладу обвинувального акта позовної заяви - "з урахуванням розумних строків".

Згідно з проектом, угода про визнання винуватості може містити умови застосування спеціальної конфіскації.

До протоколу про затримання особи треба буде додавати фото в разі, якщо на момент затримання не відомі прізвище та ім'я людини.

Майже всі норми закону наберуть чинності на наступний день після офіційного опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.

Також Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство.

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