Зеленський підписав закон про прослуховування для НАБУ та ДБР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 187-IX, який передбачає зміни до Кримінально-процесуального кодексу про самостійну прослуховування НАБУ та ДБР, а також строки досудового розслідування. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.\r\n"Повернуто з підписом президента", - сказано в картці законопроекту № 187-IX на сайті парламенту. Закон дозволяє уповноваженим підрозділам НАБУ, ДБР та органів безпеки знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж.\r\nТакож Нацбюро розслідувань дали право наймати не тільки голосних, але і негласних співробітників. Для цього створять окрему конкурсну комісію з числа працівників НАБУ - тих, у кого є доступ до держтаємниці. Порядок проведення конкурсу визначить директор Бюро. Згідно з документом, у НАБУ зможе бути не більше 500 осіб начальницького складу.\r\nЗараз якщо проти українця хочуть вчинити процесуальну дію, яка потребує погодження прокурора або суду - то таке узгодження необхідне і за кордоном теж. Згідно з цим законопроектом, за замовчуванням процесуальні дії проти українців за кордоном зможуть проводити без такого узгодження - хіба що це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належним чином завірена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗакон дозволить слідчому судді за клопотанням сторони захисту залучати експерта або експертів для проведення експертизи. При цьому слідчий і прокурор "зобов'язані забезпечити проведення експертизи", а не звертатися до слідчого судді.\r\nПередбачається, що сторона захисту має право самостійно домовитися з експертами про проведення експертизи, у тому числі обов'язкової. Якщо у сторони захисту недостатньо грошей на експерта, він може звернутися до слідчого судді.\r\nЗалишається можливість оскаржити повідомлення слідчого і прокурора про підозру.\r\nВилучається норма про право учасників судового провадження клопотання про оголошення обвинувального акта в повному обсязі - тобто залишається лише короткий виклад обвинувального акта.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА суду надається право обмежити тривалість оголошення короткого викладу обвинувального акта позовної заяви - "з урахуванням розумних строків".\r\nЗгідно з проектом, угода про визнання винуватості може містити умови застосування спеціальної конфіскації.\r\nДо протоколу про затримання особи треба буде додавати фото в разі, якщо на момент затримання не відомі прізвище та ім'я людини.\r\nМайже всі норми закону наберуть чинності на наступний день після офіційного опублікування.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.\r\nТакож Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство.