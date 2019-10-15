Кримській судді заочно дали 12 років в'язниці за держзраду

Святошинський районний суд Києва заочно засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна суддю в окупованому Росією Криму.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"За принципової позиції прокурорів при підтримці публічного обвинувачення в суді, колегією суддів Святошинського районного суду м.Києва в порядку спеціального судового провадження 8 жовтня 2019 року суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим було визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років фз конфіскацією всього належного їй майна", - сказано в ньому.

Під час розслідування і судового розгляду встановлено, що громадянка України, будучи суддею зазначеного суду, навмисне протягом березня - грудня 2014 року забезпечила становлення і зміцнення окупаційної влади Росії на території Криму шляхом безпосередньої участі в утворенні й функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів у Криму, а також виконання на його території функцій представника окупаційної влади держави-агресора.

19 грудня 2014 року указом Президента Росії її було призначено суддею "Двадцять першого арбітражного Апеляційного суду Республіки Крим".

З метою недопущення контролю української влади на території Криму своїми умисними діями вона надавала допомогу Росії у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, перебуваючи у складі незаконно створеного "Севастопольського Апеляційного господарського суду", вона брала так звані судові рішення про визнання майна Міністерства оборони, який перебував у Криму, власністю органів військового управління Росії.

Як повідомляли Українські Новини, суддю Апеляційного суду Криму заочно засудили за держзраду.

Також у липні 2018 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чорнобуку у державній зраді.