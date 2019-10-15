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15 жовтня 2019, вівторок, 18:51 15
Судова влада 2019-10-15T19:15:01+03:00
Українські Новини
Кримській судді заочно дали 12 років в'язниці за держзраду

Кримській судді заочно дали 12 років в'язниці за держзраду

Святошинський районний суд Києва заочно засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна суддю в окупованому Росією Криму.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"За принципової позиції прокурорів при підтримці публічного обвинувачення в суді, колегією суддів Святошинського районного суду м.Києва в порядку спеціального судового провадження 8 жовтня 2019 року суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим було визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років фз конфіскацією всього належного їй майна", - сказано в ньому.

Під час розслідування і судового розгляду встановлено, що громадянка України, будучи суддею зазначеного суду, навмисне протягом березня - грудня 2014 року забезпечила становлення і зміцнення окупаційної влади Росії на території Криму шляхом безпосередньої участі в утворенні й функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів у Криму, а також виконання на його території функцій представника окупаційної влади держави-агресора.

19 грудня 2014 року указом Президента Росії її було призначено суддею "Двадцять першого арбітражного Апеляційного суду Республіки Крим".

З метою недопущення контролю української влади на території Криму своїми умисними діями вона надавала допомогу Росії у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, перебуваючи у складі незаконно створеного "Севастопольського Апеляційного господарського суду", вона брала так звані судові рішення про визнання майна Міністерства оборони, який перебував у Криму, власністю органів військового управління Росії.

Як повідомляли Українські Новини, суддю Апеляційного суду Криму заочно засудили за держзраду.

Також у липні 2018 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чорнобуку у державній зраді.

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