Судью Апелляционного суда Крыма заочно осудили за госизмену

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 12 годам тюрьмы судью Апелляционного суда Крыма за госизмену.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

В ходе расследования и судебного разбирательства установлено, что гражданка Украины Р., будучи судьей указанного суда, умышленно с марта 2014 по 2017 года обеспечила становление и укрепление оккупационной власти Российской Федерации путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских судов в Крыму.

Приговором суда в порядке специального судебного производства 11 июля упомянутая судья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему главе Апелляционного суда Крыма Валерию Чорнобуку в государственной измене.

А ранее Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша за госизмену.