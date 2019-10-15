Етнічним українцям за кордоном можуть почати давати подвійне громадянство, - Кулеба

Міністерство закордонних справ (МЗС) розробляє законопроект про надання подвійного громадянства етнічним українцям, що проживають за кордоном.\r\nПро це у вівторок на брифінгу сказав віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.\r\n"Ні я, ні урядовий офіс не залучені до розробки даної законодавчої ініціативи, оскількі це виключно компетенція МЗС. Колеги з МЗС доводять все це до цілісної концепції", - сказав він.\r\nВіце-прем'єр зазначив, що нинішній юридичний статус закордонного українця не наповнений достатнім вмістом, а дана ініціатива дозволить мільйонам людей зберегти зв'язок з Україною.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Угорщина заявила, що в Україні не заборонено приховувати подвійне громадянство.\r\nТим часом 441 держслужбовець України з допуском до держтаємниці отримав іноземне громадянство.