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15 жовтня 2019, вівторок, 15:02 21
Зовнішня політика 2019-10-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
Етнічним українцям за кордоном можуть почати давати подвійне громадянство, - Кулеба

Етнічним українцям за кордоном можуть почати давати подвійне громадянство, - Кулеба

Паспорт. Фото: censor.net
Паспорт. Фото: censor.net

Міністерство закордонних справ (МЗС) розробляє законопроект про надання подвійного громадянства етнічним українцям, що проживають за кордоном.

Про це у вівторок на брифінгу сказав віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.

"Ні я, ні урядовий офіс не залучені до розробки даної законодавчої ініціативи, оскількі це виключно компетенція МЗС. Колеги з МЗС доводять все це до цілісної концепції", - сказав він.

Віце-прем'єр зазначив, що нинішній юридичний статус закордонного українця не наповнений достатнім вмістом, а дана ініціатива дозволить мільйонам людей зберегти зв'язок з Україною.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Угорщина заявила, що в Україні не заборонено приховувати подвійне громадянство.

Тим часом 441 держслужбовець України з допуском до держтаємниці отримав іноземне громадянство.

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