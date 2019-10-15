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15 жовтня 2019, вівторок, 13:38 22
Силові структури 2019-10-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
Прокуратура і Нацполіція можуть бути причетні до розголошення даних досудового розслідування у справі Святаша,

Прокуратура і Нацполіція можуть бути причетні до розголошення даних досудового розслідування у справі Святаша, - адвокат

Адвокат екс-нардепа Дмитра Святаша Олександр Дульський припускає, що слідчі Національної поліції і прокурори можуть бути причетні до розголошення конфіденційних даних досудового розслідування стосовно свого клієнта.

Про це повідомив адвокат в інтерв'ю виданню «Вести».

За його словами, йдеться про публікації в ЗМІ медичних документів про стан здоров'я Святаша, щодо якого відбувається досудове розслідування.

Сам Святаш в даний момент знаходиться в реанімації в одній з лікарень Харкова у важкому стані.

"Буквально в середу, дізнавшись про тяжкий діагноз Дмитра Святаша, стороною захисту негайно були підготовлені листи, заяви і звернення в компетентні органи. У тому числі в прокуратуру і до слідчого, яких ми поінформували про важкий стан здоров'я. І тільки слідчому і прокурору на додаток до документів було додано довідку з медичного закладу, де на лікуванні і на сьогоднішній день знаходиться Дмитро Святаш», - сказав адвокат.

За словами Дульського, незважаючи на те, що крім сторони захисту, прокурора та слідчого ці документи нікому не передавалися, в ЗМІ з'явилися фотографії зазначених документів, а саме - медичної довідки про стан здоров'я та діагноз.

«Це може свідчити про витік інформації чи про розголошення матеріалів досудового розслідування. Повторю, що адвокати Дмитра Святаша не публікували цих документів і не давали їх нікому, крім слідчого і прокурора», - резюмував Дульський.

Як повідомляли Українські Новини, екс-нардеп Святаш зажадав від генпрокурора Рябошапки розслідувати участь правоохоронців у рейдерстві.

 

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