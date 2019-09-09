Екс-нардеп Святаш вимагає від генпрокурора Рябошапки розслідувати участь правоохоронців у рейдерстві

Колишній народний депутат Дмитро Святаш заявив, що до схеми рейдерського захоплення групи компаній АІС причетні прокуратура, Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами і колишнє керівництво України.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"У генпрокурора був політичний момент. У Кононенка (заступник прокурора Києва - Павло Кононенко, - ред.) - корисливий. А у Мін'юсту - те, що об'єкт був переданий замовнику рейдерського захоплення. Тут якраз всі зійшлися", - заявив Святаш.

Він зазначив, що для успішної реалізації рейдерської схеми влада навмисно зв'язала його персону з групою компаній АІС, де він раніше перебував в ролі одного з бенефіціарів.

Святаш зазначив, що попередня влада, а також замовник рейдерської атаки, за допомогою правоохоронних органів і судів здійснили рейдерське захоплення ГК АІС, яка була одним з найбільших гравців на ринку автомобільного ритейлу.

При цьому, впевнений Святаш, зійшлися воєдино інтереси трьох сторін.

"З огляду на те, що я працював в комітеті ВР і досить активно лобіював інтереси автопрому, мене прив'язали і вирішили, що я лобіював інтереси однієї окремо взятої компанії, хоча я був лобістом цілої галузі і робили ми це разом з тими, хто займався виробництвом автомобілів в Україні - Порошенком, Васадзе...." - сказав Святаш.

"Певні групи активно пов'язували мене з компанією ... Коли почався конфлікт навколо групи компаній АІС, я до неї не мав ніякого відношення. Але було б дуже вигідно мене прив'язати до цієї компанії для того, щоб будь-яку мою дію оцінювати через призму особистої зацікавленості ", - зазначив колишній народний обранець.

Що ж стосується самої схеми рейдерського захоплення, Святаш повідомив, що справу було порушено за заявою Укрсиббанку через події, що сталися ще в 2007 році.

"Укрсиббанк" був визнаний потерпілим і в 2017 році продав борг ГК АІС компанії Олександра Ярославського.

Екс-нардеп зазначив, що разом з боргом, компанія також отримала статус "потерпілого", що, на його думку, протизаконно і підтверджується відповідним висновком Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України.

"Відповідно до договору, коли продається борг, то продаються всі цивільно-правові відносини, пов'язані з ним - застави, іпотеки ... Але ніяк не статус потерпілого. Його не можна продати! Тому що правопорушення було скоєно по відношенню до конкретної особи ", - заявив він.

В результаті об'єкт, який належить юридичній особі, кінцевим бенефіціаром через подвійне бенефіціарне володіння якого є батьки Святаша, був переданий в АРМА.

Після цього, за його словами, без тендерних процедур об'єкти ГК АІС були передані в управління ще однієї компанії Ярославського ТОВ "РК Воздвиженка".

Святаш повідомив, що вимагатиме від нового Генерального прокурора Руслана Рябошапки ініціювати розслідування протизаконних дій співробітників правоохоронних органів і інших чиновників, причетних до рейдерської атаки на Групу компаній АІС.