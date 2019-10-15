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15 жовтня 2019, вівторок, 11:44 15
Судова влада 2019-10-15T13:45:03+03:00
Українські Новини
НАБУ підозрює радника Кличка Білоцерківця в недостовірному декларуванні

НАБУ підозрює радника Кличка Білоцерківця в недостовірному декларуванні

Дмитро Білоцерківець. Фото: КМДА
Дмитро Білоцерківець. Фото: КМДА

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутатові Верховної Ради і раднику мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка Дмитру Білоцерківцю про підозру у декларуванні недостовірної інформації після того, як закрило справу про його незаконне збагачення.

Про це екс-депутат написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мені видали підозру в недостовірній інформації в декларуванні. Більше, що можна було б пред'явити мені, навіть з лупою в руках, придумати не змогли", - повідомив він.

Зі слів Білоцерківця, підозра стосується того, що його новонароджений син і дружина періодично перебували в матері з метою нагляду за дитиною, а це не вказано в декларації.

Як один із елементів доказової бази виступають адреси доставки памперсів. Радник мера зазначив, що перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції не виявила порушень в його е-декларації.

Він сприймає вручення підозри як політичне переслідування і тиск на мера Києва Віталія Кличка.

Як повідомляли Українські Новини, САП планувала передати екс-генпрокурору Юрію Луценку подання про зняття недоторканності з депутата Білоцерківця. Тим часом ДБР відкрило справу на Порошенка через недостовірне декларування.

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