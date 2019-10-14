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  • Єлизавета II не вдягла корону Британської імперії в третій раз за 66 років
14 жовтня 2019, понеділок, 22:22 11
Європа 2019-10-14T22:23:45+03:00
Українські Новини
Єлизавета II не вдягла корону Британської імперії в третій раз за 66 років

Єлизавета II не вдягла корону Британської імперії в третій раз за 66 років

Королева Єлизавета. Фото: Daily Mail
Королева Єлизавета. Фото: Daily Mail

Королева Великобританії Єлизавета II відкрила нову сесію британського парламенту. Однак британські ЗМІ звернули увагу, що на цей раз Єлизавета II не вдягла корону, яка традиційно використовується під час церемонії відкриття парламенту. Про це повідомляє "Meduza"

Так, повідомляється, що королева вимовила тронную промову, яка готується кабінетом міністрів і присвячена його пріоритетам на найближчий рік. У своїй 65-й за рахунком тронній промові Єлизавета II підкреслила намір уряду вийти з Євросоюзу 31 жовтня, а також пообіцяла реформи кримінального кодексу, систем освіти та соціальної допомоги.


ЗМІ помітили, що Єлизавета II не вдягла корону, яка прикрашена майже трьома тисячами дорогоцінних каменів і важить більше кілограма. У документальному фільмі BBC "Коронація" Єлизавета ІІ називала корону Британської імперії важкою і зізнавалася, що в ній не можна опускати голову, інакше корона просто впаде.

Проте за весь час свого правління Єлизавета II всього двічі не одягала корону Британської імперії на церемонію відкриття парламенту: в 1974 і 2017 роках, коли у Великобританії проходили позачергові вибори. Тоді королева проводила церемонію у звичайному костюмі і капелюшку.

На цей раз вона була в парадному одязі, але корону одягнула більш легку — діамантову діадему Георга IV, яка теж використовується для церемоній відкриття парламенту. Тим не менш корона Британської імперії лежала на столику, праворуч від Єлизавети II.

Як повідомляли Українські Новини, 92-річна Єлизавета II вирішила припинити водити автомобіль.

Раніше чоловік королеви Єлизавети II потрапив у ДТП у Великобританії.

Тим часом онука Єлизавети II зібралася заміж за бізнесмена, у якого вже є син.

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