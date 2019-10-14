У Польщі правляча партія здобула перемогу, поліпшивши показник минулих виборів

На парламентських виборах у Польщі перемогла партія влади "Право і Справедливість" у суботу, зумівши трохи поліпшити свій результат порівняно з виборами 2015 року.\r\nПро це повідомляє "Європейська правда".\r\nЗа інформацією виборчої комісії, після обробки майже 72% даних з дільничних комісій, "Право і справедливість" набирає 45,81% голосів. На парламентських виборах 2015 року за них проголосувало 37,6% виборців.\r\nОпозиційна "Громадянська платформа" отримала 25,46% голосів. 11,9% проголосували за блок лівоцентристських партій.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Польська коаліція", блок Польської селянської партії і популістів з Kukiz'15, отримали 8,96%.\r\nУ Сеймі будуть представлені також ультраправі популісти - блок Конфедерація. В той час, як опитування перед виборами не припускали, що партія потрапить до Сейму, політична сила набрала 6,71%.\r\nНа виборах в Сенат "Право і справедливість" теж лідирує з 46,19% голосів. "Громадянська платформа" 33,25%, Польська селянська партія - 5,31%.\r\nЯвка на виборах була найвищою в історії сучасної Польщі - понад 60%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, делегація Польщі приєдналася до часткового бойкоту осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на знак солідарності з Україною.\r\nТим часом США скоро можуть скасувати візи для громадян Польщі.