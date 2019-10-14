У Польщі правляча партія здобула перемогу, поліпшивши показник минулих виборів

На парламентських виборах у Польщі перемогла партія влади "Право і Справедливість" у суботу, зумівши трохи поліпшити свій результат порівняно з виборами 2015 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією виборчої комісії, після обробки майже 72% даних з дільничних комісій, "Право і справедливість" набирає 45,81% голосів. На парламентських виборах 2015 року за них проголосувало 37,6% виборців.

Опозиційна "Громадянська платформа" отримала 25,46% голосів. 11,9% проголосували за блок лівоцентристських партій.

"Польська коаліція", блок Польської селянської партії і популістів з Kukiz'15, отримали 8,96%.

У Сеймі будуть представлені також ультраправі популісти - блок Конфедерація. В той час, як опитування перед виборами не припускали, що партія потрапить до Сейму, політична сила набрала 6,71%.

На виборах в Сенат "Право і справедливість" теж лідирує з 46,19% голосів. "Громадянська платформа" 33,25%, Польська селянська партія - 5,31%.

Явка на виборах була найвищою в історії сучасної Польщі - понад 60%.

Як повідомляли Українські Новини, делегація Польщі приєдналася до часткового бойкоту осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на знак солідарності з Україною.

Тим часом США скоро можуть скасувати візи для громадян Польщі.