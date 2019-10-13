В Кіровоградській області автомобіль злетів з мосту на залізничні колії

У Кіровоградська область автомобіль внаслідок ДТП злетів з мосту на залізничну колію. внаслідок чого загинула одна людина.

Про це йдеться в повідомленні прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

"13 жовтня о 7:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на території Олександрійського району біля с. Приютівка на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрово о 3:30 сталася ДТП. Автомобіль "Chevrolet" злетів з мосту на залізничну колію, внаслідок чого стався порив контактної електромережі залізничної колії і затримано рух пасажирського потягу №80 Київ-Дніпро", - йдеться в ньому.

Внаслідок ДТП загинув водій, пасажирку госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної міської лікарні м. Олександрія. Рятувальники відбуксирували авто з колії.

ДТП біля с. Приютівка. Фото: ДСНС

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