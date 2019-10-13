В Кіровоградській області автомобіль злетів з мосту на залізничні колії

У Кіровоградська область автомобіль внаслідок ДТП злетів з мосту на залізничну колію. внаслідок чого загинула одна людина.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.\r\n"13 жовтня о 7:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на території Олександрійського району біля с. Приютівка на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрово о 3:30 сталася ДТП. Автомобіль "Chevrolet" злетів з мосту на залізничну колію, внаслідок чого стався порив контактної електромережі залізничної колії і затримано рух пасажирського потягу №80 Київ-Дніпро", - йдеться в ньому.\r\nВнаслідок ДТП загинув водій, пасажирку госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної міської лікарні м. Олександрія. Рятувальники відбуксирували авто з колії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДТП біля с. Приютівка. Фото: ДСНС\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львівській області зіткнулися локомотив і мінівен, в ДТП постраждала жінка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше на трасі "Київ-Чоп" розчавило пасажирський автобус, внаслідок ДТП є загиблий і поранені.