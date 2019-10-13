Через Коломойського і Приватбанк: у НБУ розповіли, чому МВФ заморозив переговори з Україною

Переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим Приватбанком.

Про це в інтерв'ю Рейтер сказала заступник глави Національного банку Катерина Рожкова, пише Економічна правда.

Уряд веде переговори про нову кредитну програму МВФ обсягом 3,9 мільярда доларів. Рожкова сказала, що розмір програми може бути збільшений до 8 мільярдів доларів.

"Обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми Приватбанку. Це для них і для міжнародної спільноти червона лінія", - сказала Рожкова.

Вона попередила про "величезну небезпеку" для інвестиційного клімату України, якщо спір не буде врегульовано належним чином. Проблема Приватбанку повинна бути вирішена не шляхом розрахунків з колишніми власниками.

"Це показує різницю між олігархічним впливом на банківський сектор в колишні дні і новим прозорим і незалежним банківським сектором", - сказала вона.

Рожкова сказала, що була розчарована рішенням Зеленського залишатися осторонь від конфлікту, а не активно захищати рішення 2016 року.

"МВФ хоче сильний сигнал від уряду про збереження адміністративної незалежності Приватбанку і незалежності Національного банку України", - сказала вона.

З моменту початку президентської передвиборної кампанії в цьому році ділові зв'язки Зеленського з Коломойським були під пильною увагою. Зеленський відкидав припущення про те, що він допоможе бізнесменові повернути собі Приватбанк або отримати компенсацію.

У четвер він заявив на прес-конференції, що готовий обговорити долю Приватбанку з Коломойським, але підкреслив, що буде захищати інтереси держави.

За словами Рожкової, МВФ досі не переконаний в прагненні до реформ при Зеленському. "Мова йде про судову реформу, верховенство закону. Мова йде про олігархічні структуру влади".

У вересні в своїй заяві МВФ не згадав Приватбанк або Коломойського, але зазначив, що Україні необхідно боротися з корупцією, зменшити вплив олігархів на економіку і мінімізувати понесені "витрати платників податків".

"На жаль, я не довіряю нашій судовій системі, тому що система не була реформована", - сказала Рожкова.

Наступного тижня суд у Києві повинен винести чергове рішення по Приватбанку.

Рожкова заявила, що вона не дуже сподівається на висновки суду, і попередила, що рішення проти націоналізації може зіпсувати настрої інвесторів.

"Вплив на ринки буде негативним і негайним, і в цій ситуації ми не зможемо продовжувати працювати з МВФ в рамках попередньої угоди, тому що МВФ потрібна (ясність)", - сказала вона. "Це величезна небезпека для України", - додала Рожкова.

Рожкова сказала, що президент може допомогти розв'язати конфлікт, зайнявши чітку позицію. Він повинен вийти і сказати: "Націоналізація була необхідна для збереження фінансової стабільності країни... і що, відповідно до закону, банк не може бути повернутий екс-акціонерам".

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує на підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом в грудні.

Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.

Нова програма з замовленим доступом до 3,9 млрд доларів послужить основою для економічної політики уряду в 2019 році. Вона буде зосереджена на продовження фінансової консолідації та зниження інфляції, а також реформи по зміцненню податкового адміністрування, фінансового сектора і енергетичного сектора.