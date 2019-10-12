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12 жовтня 2019, субота, 18:35 7
Суспільство 2019-10-12T19:30:01+03:00
Українські Новини
На історичній будівлі на Майдані Незалежності незаконно добудували ще півповерху

На історичній будівлі на Майдані Незалежності незаконно добудували ще півповерху

У Києві на даху житлового будинку на Майдані Незалежності, в якому розташований ресторан McDonalds, з'явилася цегляна надбудова, повідомляє "Страна".

Так, про ймовірно незаконне будівництво написала у своєму Facebook професор кафедри публічного управління й адміністрування Національної академії внутрішніх справ України Тамара Мазур. Вона помітила надбудову праворуч від вежі будинку під час прогулянки.

"Виходжу вранці гуляти з дитиною, піднімаю голову, а тут - типова картина для центру Києва: якийсь житель самого центру столиці вирішив собі добудувати курник", - розповіла викладач.

Жінку обурило, що будівництво псує історичний вигляд міста та будівлю 1952 року побудови.

Фото: Тамара Мазур/FacebookФото: Тамара Мазур/Facebook

"Ви думаєте, він (господар "курника", - ред.) щось чув про намір столичної влади номінувати ансамбль вулиці Хрещатик у список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО? Ні, не думаю! Він чув лише те, що кожен квадратний метр на Майдані Незалежності - золотий! Проблема Києва - не влада, проблема Києва - кияни", - констатувала Мазур.

Також у спільноті "Інформатор Київ" з'явився відеозапис будівництва. Автор сюжету показала види з площі і з двору будинку. У коментарях до обох записів підписник обурюються через те, що в країні "беззаконню немає кінця".

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала трьох активістів за демонтаж конструкцій на Майдані Незалежності. Також у переході на Майдані знесли мафи.

Тим часом у Львові повністю знесли незаконно побудовану багатоповерхівку.

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