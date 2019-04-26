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26 апреля 2019, пятница, 14:38 154
Общество 2019-04-26T14:39:00+03:00
Українські Новини
Во Львове полностью снесли незаконно построенную многоэтажку

Во Львове полностью снесли незаконно построенную многоэтажку

Во Львове снесли незаконно построенную многоэтажку. Фото: Фото: city-adm.lviv.ua
Во Львове снесли незаконно построенную многоэтажку. Фото: Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове впервые демонтировали многоэтажный дом, построенный с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Работы по демонтажу семиэтажного дома по улице Лычаковской, 259 продолжались более месяца и на сегодняшний день завершены.

По данным городских властей, теперь осталось только убрать строительный мусор.

Финансирование сноса осуществлялось за счет средств исполнительного производства, работу выполняла подрядная организация.

Отмечается, что прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было.

Во Львове снесли незаконно построенную многоэтажку. Фото: Фото: city-adm.lviv.ua Во Львове снесли незаконно построенную многоэтажку. Фото: Фото: city-adm.lviv.ua

Напомним, власти Ирпеня незаконно снесли помещение государственного военкомата.

В центре Киева снесли 6-метровый памятник Суворову.

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