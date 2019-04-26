Во Львове полностью снесли незаконно построенную многоэтажку

Во Львове впервые демонтировали многоэтажный дом, построенный с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.\r\nРаботы по демонтажу семиэтажного дома по улице Лычаковской, 259 продолжались более месяца и на сегодняшний день завершены.\r\nПо данным городских властей, теперь осталось только убрать строительный мусор.\r\nФинансирование сноса осуществлялось за счет средств исполнительного производства, работу выполняла подрядная организация.\r\nОтмечается, что прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было.\r\n\r\nВо Львове снесли незаконно построенную многоэтажку. Фото: Фото: city-adm.lviv.ua \r\nНапомним, власти Ирпеня незаконно снесли помещение государственного военкомата.\r\nВ центре Киева снесли 6-метровый памятник Суворову.