Рябошапка переслідує Лукаш за дослідження з євроінтеграції

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка переслідує колишнього міністра юстиції Олену Лукаш за її дослідження з питань європейської інтеграції.

Про це Лукаш написала на своїй сторінки в соцмережі Facebook.

"Це справа про розкрадання групою невідомих мені, але при цьому моїх "друзів" 2,5 млн гривень, виділених держбюджетом на дослідження з євроінтеграції", - повідомила Лукаш.

Екс-міністр юстиції назвала справу липовою і заявила, що фабрикувалася вона для того, щоб виправдати майнові санкції, введені в ЄС щодо неї, на прохання вигодонабувачів майдану.

"Я чекала суду. Але при режимі Порошенка. А дочекалася при Зеленсьому. Генпрокурор Рябошапка зважився реанімувати порохоботське сміття", - написала Лукаш.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов дав Рябошапці один робочий день, щоб звільнити слідчого у справі Лукаш, який "відмив" 154 млн гривень. Раніше слідчий у справі Лукаш задекларував 154 млн доходів.

Тим часом рада ЄС зняла санкції з Олени Лукаш і Сергія Клюєва, і продовжила проти Віктора Януковича.