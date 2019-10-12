Рябошапка переслідує Лукаш за дослідження з євроінтеграції

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка переслідує колишнього міністра юстиції Олену Лукаш за її дослідження з питань європейської інтеграції.\r\nПро це Лукаш написала на своїй сторінки в соцмережі Facebook.\r\n"Це справа про розкрадання групою невідомих мені, але при цьому моїх "друзів" 2,5 млн гривень, виділених держбюджетом на дослідження з євроінтеграції", - повідомила Лукаш.\r\nЕкс-міністр юстиції назвала справу липовою і заявила, що фабрикувалася вона для того, щоб виправдати майнові санкції, введені в ЄС щодо неї, на прохання вигодонабувачів майдану.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я чекала суду. Але при режимі Порошенка. А дочекалася при Зеленсьому. Генпрокурор Рябошапка зважився реанімувати порохоботське сміття", - написала Лукаш.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Портнов дав Рябошапці один робочий день, щоб звільнити слідчого у справі Лукаш, який "відмив" 154 млн гривень. Раніше слідчий у справі Лукаш задекларував 154 млн доходів.\r\nТим часом рада ЄС зняла санкції з Олени Лукаш і Сергія Клюєва, і продовжила проти Віктора Януковича.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n