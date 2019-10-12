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12 жовтня 2019, субота, 13:43 9
Суспільство 2019-10-12T14:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Києві призупинять рух трамвая №1

Сьогодні в Києві призупинять рух трамвая №1

Трамвай. Фото: facebook.com/kievtransport
Трамвай. Фото: facebook.com/kievtransport

Сьогодні, 12 жовтня, в Києві призупинять рух трамваїв маршруту №1 через посилену фазу капремонту дороги на ділянці від вул. Генерала Потапова до бульвару Кольцова. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

"З 20:00 12 жовтня до 12:00 13 жовтня рух трамваїв маршруту № 1 буде тимчасово призупинено у зв'язку з посиленою фазою капремонту дороги на ділянці від вул. Генерала Потапова до бульвару Кольцова. Трамваї маршруту № 3 будуть працювати у звичайному режимі руху", - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на кількість автобусів на маршруті №2Т буде збільшено, запланований інтервал руху - 7 хвилин (за умови відсутності пробок/дорожньо-транспортних пригод).

Як повідомляли Українські Новини, з 30 вересня рух трамваїв № 1, № 3, які перебували на реконструкції, відновлено. А рух автобусів №3 та №4, які їздили за маршрутом трамваїв, закрито.

Раніше у Києві в годину пік зупинилися швидкісні трамваї. Також у Києві на Чернігівській "лоб в лоб" стикалися два трамвая, були постраждалі.

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