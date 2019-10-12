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  • Імпорт електроенергії з Росії знищить вітчизняну вугільну галузь, - екс-міністр
12 жовтня 2019, субота, 11:29 174
Політика 2019-10-12T11:31:03+03:00
Українські Новини
Імпорт електроенергії з Росії знищить вітчизняну вугільну галузь, - екс-міністр

Імпорт електроенергії з Росії знищить вітчизняну вугільну галузь, - екс-міністр

Відновлення імпорту електроенергії з Росії призведе до знищення вітчизняної вугільної галузі. Про це написав Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива і енергетики Іван Плачков у своїй колонці, оцінюючи наслідки імпорту електроенергії з РФ.

"Другий результат – кінець вуглевидобутку в Україні. Після того, як російський імпорт почне "заливати" нашу країну, першим впаде державний видобуток вугілля. Сьогодні собівартість видобутку на державних шахтах досягає 4000 грн/т. Ціна вугілля з поставкою з Роттердаму, наприклад, – близько 1800 грн/т. Державне вугілля викуповується за ціною 2500 грн/т. Збитки платимо ми всі у вигляді прямих дотацій з держбюджету на підтримку державних шахт", - написав Плачков.

 
На його думку, після відкриття імпорту електроенергії з РФ державне вугілля вже нікому не буде потрібне і тисячі шахтарів втратять роботу.
 
"Близько 31 тисячі шахтарів опиняться на вулицях. Не виключено, що частина з них – на вулицях урядового кварталу. Слідом за державними підприємствами, приватні шахти втратять близько третини обсягів видобутку. При цьому фінансовий стан приватних вугільних компаній наблизиться до критичного, і ще 10-15 тисяч шахтарів залишаться без роботи. Обсяг падіння видобутку вугілля становитиме до 7 млн т.", - прогнозує Плачков.
 
Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Росія цілеспрямовано робить Україну енергозалежною, щоб мати можливість тиснути на українську владу. Та нагадав, що "енергетичну зброю" в Кремлі вже використовували проти України не раз. На його думку, імпорт електроенергії з Росії, який почався 1 жовтня, – це ще один крок, яким збільшується наша залежність від РФ і який матиме негативні наслідки не тільки для енергетичної галузі, а й країни в цілому.
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