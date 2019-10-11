В Великобританії 9-річна дівчинка залишилася паралізованою після показу акробатичних трюків

Ще в червні 9-річна мешканка Британії Мейзі Джонс захотіла похвалитися матері трюками, яким навчилася. Однак, згодом дівчинку паралізувало. Про це повідомляє Daily Mirror.

Юна акробатка показала матері акробатичні елементи. Вона зробила колесо і стійку на руках, після чого відчула запаморочення і біль у животі. Її мати Луїза одразу відвезла доньку у лікарню, де дівчинку обстежили протягом тижня.

Медики пояснили спазми в животі, як хронічний запор, проте пояснити запаморочення так і не змогли. Її відправили додому, але Мейзі довелося повернутися. Вона практично втратила можливість пересуватися.

Згодом дівчинку направили в іншу лікарню, де фахівці виявили у Мейзі функціональний розлад нервової системи. Це впливало на роботу її мозку так, що її тіло нижче шиї паралізувало.

Дев'ятирічна Мейзі проходить сеанси з психологом, терапевтом і гідротерапевтом. Її сім'я збирає гроші на лікування і сподівається на швидке одужання доньки.

Як повідомляли Українські Новини, раніше відому російську актрису Анастасію Заворотнюк паралізувало, внаслідок чого її пухлина була неоперабельна.

Крім того, лікарі вперше в світі змогли повернути рухливість паралізованим ніг без операції.