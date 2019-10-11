"Нова пошта" підвищила вартість доставки: ціни перевалили за тисячу гривень

Компанія експрес-доставки "Нова пошта" затвердила тарифи на авіадоставку в розмірі 70-1 005 гривень в залежності від ваги після того, як ГПУ закрила кримінальне провадження щодо "Нової пошти"

Про це йдеться в повідомленні "Нової Пошти", передають Українські Новини.

"З 10 жовтня "Нова пошта" запустила в комерційне використання нову послугу - "Авіадоставка". Доплата до стандартними тарифами - 30 гривень за кілограм", - сказано в ньому.

Для посилки вагою до 0,5 кг (включно) було встановлено тариф у розмірі 70 гривень, до 1 кг - 75 гривень, до 2 кг - 110 гривень, до 5 кг - 205 гривень, до 10 кг - 365 гривень, до 20 кг - 685 гривень, до 30 кг - 1 005 гривень.

Зазначається, що зараз замовити послугу "Авіадоставка" можна у відділеннях 9 населених пунктів західної України (Львів, Мукачеве, Ужгород, Дрогобич, Мостиська, Новояворівськ, Самбір, Стрий та Червоноград) для доставки до 16 міст - Дніпро, Запоріжжя, Кам'янське, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Новомосковськ, Павлоград, Полтава, Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Суми, Харків, Херсон, а також у зворотному напрямку.

Повідомляється, що відправити посилку з допомогою зазначеної послуги можна в будь-якому відділенні вищеперелічених міст до 15:00 і наступного дня до 18:00 відправлення буде доставлено до відділення "Нової Пошти".

Як повідомляли Українські Новини, "Нова пошта" має намір обладнати відділення контейнерами для збору картонної і поліетиленової упаковки. Також клієнт "Нової пошти" поскаржився, що його дані нецензурно спотворили на посилці.