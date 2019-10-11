Візерспун після гри в "баньки" з Усиком оголосив про свою перевагу в поєдинку

Український боксер Олександр Усик та його перший суперник у суперважкій вазі американець Чазз Візерспун провели традиційну дуель поглядів перед боксерським поєдинком, який пройде у неділю 13 жовтня передають Sport.ua.

38-річний американський боксер Чазз Візерспун, у якого 38 перемог (29 - нокаутом) і 3 поразки, вважає, що на його стороні більшу вагу, а також що йому абсолютно нічого втрачати.

Усик і Візерспун. Скріншот: Youtube/SecondsOut

"Перемога у поєдинку з Усиком виразно змінить моє життя. Мені нічого втрачати. А той, кому нічого втрачати, дуже небезпечний. Ніхто не дає мені шансів на перемогу. Але я вірю в себе, один удар може змінити все. На мене немає тиску, я буду робити те, що я роблю", - каже Візерспун.

Американський боксер додав, що хоч він і не Майк Тайсон, але вміє бити, а для Олександра Усика такої вага буде в новинку.

Як повідомляли Українські Новини, гонорар абсолютного чемпіона світу Олександра Усика за вихід в ринг проти Карлоса Такама складе 1,2 мільйона доларів. Раніше Усик відмовився від бою з росіянином Лебедєвим і віддав пояс.