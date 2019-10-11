Суд конфіскував 1 млн гривень внеску Гриценко

Деражнянський районний суд Хмельницької області конфіскував 1,15 млн гривень внеску лідерові партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка на виборах Президента 31 березня 2019 року.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК), передають Українські Новини.\r\n"Деражнянський районний суд Хмельницької області ухвалив рішення про конфіскацію 1 150 000 грн внеску, здійсненого з порушенням, на підтримку кандидата на пост Президента України Анатолія Гриценка", - написано в ньому.\r\nСуд розглянув матеріали Нацагентства про наявність податкового боргу на момент здійснення внеску і вирішив конфіскувати всю суму, а також оштрафував на 1,2 тис. гривень підтримав Гриценко обличчя.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у квітні Гриценко заявив, що не має наміру знову балотуватися в Президенти.\r\nГриценко закликав не голосувати за Порошенка у 2 турі виборів глави держави.\r\nКрім того, ЗМІ заявляли про роботу "ботоферм" на політика.