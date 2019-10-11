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11 жовтня 2019, пʼятниця, 12:07 4
Верховна Рада і партії 2019-10-11T12:15:02+03:00
Українські Новини
Суд конфіскував 1 млн гривень внеску Гриценко

Суд конфіскував 1 млн гривень внеску Гриценко

Фото: ICTV
Фото: ICTV

Деражнянський районний суд Хмельницької області конфіскував 1,15 млн гривень внеску лідерові партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка на виборах Президента 31 березня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК), передають Українські Новини.

"Деражнянський районний суд Хмельницької області ухвалив рішення про конфіскацію 1 150 000 грн внеску, здійсненого з порушенням, на підтримку кандидата на пост Президента України Анатолія Гриценка", - написано в ньому.

Суд розглянув матеріали Нацагентства про наявність податкового боргу на момент здійснення внеску і вирішив конфіскувати всю суму, а також оштрафував на 1,2 тис. гривень підтримав Гриценко обличчя.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні Гриценко заявив, що не має наміру знову балотуватися в Президенти.

Гриценко закликав не голосувати за Порошенка у 2 турі виборів глави держави.

Крім того, ЗМІ заявляли про роботу "ботоферм" на політика.

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