"Ботоферма" работала на Вакарчука и Гриценко, – СМИ

Работники киевской "ботофермы" накануне парламентских выборов писали тысячи проплаченных комментариев в интересах политика Анатолия Гриценко и его партии "Гражданская позиция", а также певца Святослава Вакарчука и партии "Голос".\r\nОб этом идет речь в фильме-расследовании "Я – бот" "Слідства.Інфо" и "Громадського".\r\nТак, журналист "Слідство.Інфо" Василий Бидун полтора месяца работал под прикрытием на киевской "ботоферме", которая связана с пиар-агентством "Pragmatico".\r\nЕму давали задания писать комментарии в поддержку украинских политиков, которые баллотировались в Верховную Раду. Задания сотрудники ботофермы получали в чате мессенджера Telegram в виде тезисов. В них объяснялось, в каком ключе надо оставлять комментарии в соцсетях.\r\nНапример, когда интернет-боты работали в интересах Анатолия Гриценко и его партии, акцентировать надо было на военном опыте политика и его профессионализме. В то же время, боты должны были критиковать политических соперников Гриценко – Игоря Смешко и Святослава Вакарчука.\r\nВ целом ботоферма написала минимум 24 тысячи комментариев в интересах "Гражданской позиции" и ее лидера.\r\n\r\nА 8 июля, за две недели до парламентских выборов, "ферма" начала работать в интересах Святослава Вакарчука и его партии "Голос", которую боты атаковали накануне.\r\n"Боты" писали комментарии в поддержку политика, акцентируя на молодых лицах и незапятнанной репутации членов партии, и оставили в интересах "Голоса" около 6 тысяч комментариев.\r\n\r\nЖурналисты в ходе расследования пообщались с упомянутыми политиками об их причастности к работе "ботофермы".\r\nАнатолий Гриценко назвал вопрос журналистов "дилетантскими" и отказался давать комментарий.\r\nСвятослав Вакарчук опроверг причастность "Голоса" к услугам ботофермы и сказал, что даже не знает, как эта технология работает. Он предположил, что против "Голоса" могли организовать провокацию третьи силы.\r\n"Первое: я первый раз слышу о том, что партия "Голос" могла иметь какое-то отношение к ботам или ботоферме. Второе: я действительно не знаю, что это такое, и как оно работает. Третье: официально вам заявляю, что партия "Голос" не санкционировала, не санкицонирует и не будет санкционировать такие вещи никогда", - заявил Вакарчук.\r\nНапомним, ранее эксперты ЕС разработали видеоинструкцию распознавания "кремлевских троллей"\r\n