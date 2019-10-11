Суд відпустив бойовика, який постачав паливо з Росії для сепаратистів "ЛНР"

Новопсковский районний суд Луганської області засудив до 4 років позбавлення волі умовно колишнього бойовика, який поставляв пально-мастильні матеріали з Росії для "народної міліції" самопроголошеної "Луганської народної республіки".\r\nПро це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.\r\nВстановлено, що мешканець міста Красний Луч Луганської області Анатолій Титов в період з листопада 2014 року до початку травня 2015 року, будучи старшим водієм «4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції" ЛНР здійснював перевезення паливно - мастильних матеріалів на автомобілі «Урал» з території залізничної станції Аксай Ростовської області РФ до місця дислокації бригади в Луганській області.\r\nКрім того, у вищевказаний період обвинувачений разом з іншими учасниками незаконного формування, маючи при собі вогнепальну зброю, здійснював чергування і охорону адміністративного будинку і казарми своєї бригади.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ вересні поточного року він був затриманий і йому було пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 260 (діяльність не передбаченого законом збройного формування) Кримінального кодексу.\r\nОбвинувачений визнав свою провину і уклав угоду зі слідством.\r\nУ жовтні суд затвердив угоду і засудив екс-бойовика до 4 років в'язниці, одночасно звільнивши від покарання з випробувальним терміном 2 роки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд засудив до 5 років позбавлення волі колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олега Васіна, що брав участь у блокуванні і роззброєнні українських військових в Дружківці Донецької області у квітні 2014 року.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n