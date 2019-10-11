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11 жовтня 2019, пʼятниця, 11:20 8
Силові структури 2019-10-11T12:30:02+03:00
Українські Новини
Суд відпустив бойовика, який постачав паливо з Росії для сепаратистів "ЛНР"

Суд відпустив бойовика, який постачав паливо з Росії для сепаратистів "ЛНР"

Російські найманці ЛНР. Фото: скріншот ДТРК ЛНР
Російські найманці ЛНР. Фото: скріншот ДТРК ЛНР

Новопсковский районний суд Луганської області засудив до 4 років позбавлення волі умовно колишнього бойовика, який поставляв пально-мастильні матеріали з Росії для "народної міліції" самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Про це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.

Встановлено, що мешканець міста Красний Луч Луганської області Анатолій Титов в період з листопада 2014 року до початку травня 2015 року, будучи старшим водієм «4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції" ЛНР здійснював перевезення паливно - мастильних матеріалів на автомобілі «Урал» з території залізничної станції Аксай Ростовської області РФ до місця дислокації бригади в Луганській області.

Крім того, у вищевказаний період обвинувачений разом з іншими учасниками незаконного формування, маючи при собі вогнепальну зброю, здійснював чергування і охорону адміністративного будинку і казарми своєї бригади.

У вересні поточного року він був затриманий і йому було пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 260 (діяльність не передбаченого законом збройного формування) Кримінального кодексу.

Обвинувачений визнав свою провину і уклав угоду зі слідством.

У жовтні суд затвердив угоду і засудив екс-бойовика до 4 років в'язниці, одночасно звільнивши від покарання з випробувальним терміном 2 роки.

Як повідомляли Українські Новини, суд засудив до 5 років позбавлення волі колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олега Васіна, що брав участь у блокуванні і роззброєнні українських військових в Дружківці Донецької області у квітні 2014 року.

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