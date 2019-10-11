Влада Єгипту ввела нові заборони для туристів: що не можна робити в країні

Для реалізації ініціативи ООН "Зелені плавці" в Єгипті планують запровадити низку заборон для туристів, повідомляють Egyptianstreets.

Планується ввести заборону на годування риб. Відпочиваючих також попросять не ламати корали, не викидати в море сміття, пластикові вироби, залишки їжі та хімікати.

Згідно прес-релізу, в 2018 році Єгипет відвідало не менше 11,3 мільйона туристів, а майже три мільйони дайверів відвідують Червоне море країни щороку. Щоб врахувати це кількість, близько 500 підприємств організують заняття дайвінгом і снорклінгом. Місцева індустрія туризму негативно впливає на морську флору і фауну через дайвінг та підводне плавання.

Буде введено строгий контроль роботи компаній, що організовують дайвінг-тури. Ці нововведення пов'язані з тим, що Єгипет увійшов в число країн, що дотримуються ініціативу ООН "Зелені плавці", яка покликана захистити коралові рифи від негативного впливу дайвінгу та снорклінгу.

Повідомляється, що першим регіоном, де будуть введені нові правила, стане Південний Синай, а до весни 2020 року до програми приєднаються інші мухафази країни.

Місцеві екологи відзначають, що туризм негативно впливає на стан навколишнього середовища. Від якорів при дайвінге і снорклинге страждають корали, а після катерів залишаються сліди палива, що загрожують підводним мешканцям.

Поки ці норми будуть носити рекомендаційний характер, але влада має намір суворо контролювати їх виконання.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні в Єгипті пройшли масові протести проти чинної влади. Нагадаємо, в 2018 році Саудівська Аравія та Єгипет домовилися про створенні "мега-міста" за 10 мільярдів, а попит на тури до Єгипту зріс в 10 разів.