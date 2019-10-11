Влада Єгипту ввела нові заборони для туристів: що не можна робити в країні

Для реалізації ініціативи ООН "Зелені плавці" в Єгипті планують запровадити низку заборон для туристів, повідомляють Egyptianstreets.\r\nПланується ввести заборону на годування риб. Відпочиваючих також попросять не ламати корали, не викидати в море сміття, пластикові вироби, залишки їжі та хімікати.\r\nЗгідно прес-релізу, в 2018 році Єгипет відвідало не менше 11,3 мільйона туристів, а майже три мільйони дайверів відвідують Червоне море країни щороку. Щоб врахувати це кількість, близько 500 підприємств організують заняття дайвінгом і снорклінгом. Місцева індустрія туризму негативно впливає на морську флору і фауну через дайвінг та підводне плавання.\r\nБуде введено строгий контроль роботи компаній, що організовують дайвінг-тури. Ці нововведення пов'язані з тим, що Єгипет увійшов в число країн, що дотримуються ініціативу ООН "Зелені плавці", яка покликана захистити коралові рифи від негативного впливу дайвінгу та снорклінгу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПовідомляється, що першим регіоном, де будуть введені нові правила, стане Південний Синай, а до весни 2020 року до програми приєднаються інші мухафази країни.\r\nМісцеві екологи відзначають, що туризм негативно впливає на стан навколишнього середовища. Від якорів при дайвінге і снорклинге страждають корали, а після катерів залишаються сліди палива, що загрожують підводним мешканцям.\r\nПоки ці норми будуть носити рекомендаційний характер, але влада має намір суворо контролювати їх виконання.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у вересні в Єгипті пройшли масові протести проти чинної влади. Нагадаємо, в 2018 році Саудівська Аравія та Єгипет домовилися про створенні "мега-міста" за 10 мільярдів, а попит на тури до Єгипту зріс в 10 разів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n