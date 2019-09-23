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23 сентября 2019, понедельник, 18:01 34
Политика мира 2019-09-23T18:01:44+03:00
Українські Новини
В Египте в связи с протестами задержали около 370 человек и заблокировали Facebook

В Египте в связи с протестами задержали около 370 человек и заблокировали Facebook

В Египте уже третий день продолжаются массовые демонстрации против действующей власти. Сообщается, что в связи с забастовками в Каире, Суэце и еще нескольких других городах Египта, было задержано около 370 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным организации интернет-мониторинга Netblocks, в воскресенье, 22 августа, помимо массовых задержаний демонстрантов и активистов, в Египте начались массовые проблемы с доступом к основным социальным сетям Facebook, Facebook Messenger и нескольким новостным изданиям, среди которых и BBC.

Отмечается, что поводом для блокирования социальных сетей стало распространение информации о коррупции в высших кругах египетской власти. По словам очевидцев, сотрудники службы безопасности останавливали людей в центре Каира и проверяли контент их профилей в социальных сетях телефонах. Жители Египта требуют отставки действующей власти.

В ведомстве рассказали о причинах столь глобальных митингов в стране.  

В субботу, 21 сентября в столице Египта Каире, а также городах Александрия и Суэц, тысячи людей вышли на акции протеста против действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В портовом городе Суэц между участниками антиправительственных протестов и правоохранителями произошли столкновения.

Активисты выступают против режима аль-Сиси, при котором в Египте развернули репрессии против так званых "бунтующих" и заключения тысяч диссидентов.

 

Кроме того, в стране действует запрет на протесты, принятый законом после отстранения в 2013 году в результате "арабской весны" экспрезидента Мохаммеда Мурси, поэтому подобные массовые акции протеста случаются крайне редко. Абделль Фаттах  Ас-Сиси был одним из руководителей отстранения от власти Мохаммеда Мурси и в 2013 занял президентское кресло.

Как сообщали Українські Новини, в 2013 году, в связи со свержением власти Мохаммеда Мурси подобные протесты в Египте прошли между сторонниками и противниками Мурси в городе Мансура, где  погибли четыре человек а десятки получили ранения.

В тот же период, движение ''Тамарруд'', инициировавшее протесты в Египте в 2013 году, объявило о предоставлении президенту Мурси 2 дня отсрочки, чтобы он смог самостоятельно принять решение об отставке с поста главы государства.

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