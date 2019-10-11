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11 жовтня 2019, пʼятниця, 10:37 13
Економіка 2019-10-11T12:15:03+03:00
Українські Новини
У більшості областей України та Києві розпочався опалювальний сезон

У більшості областей України та Києві розпочався опалювальний сезон

Опалення. Фото: pholder.com
Опалення. Фото: pholder.com

За станом на 08:30 11 жовтня 18 областей та Києва почали підключення систем опалення об'єктів соціальної сфери, в 8 областях розпочато підключення систем опалення житлового фонду. Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Зокрема опалювальний сезон почався в Житомирській області - станом на ранок 11 жовтня до опалення підключено 65,2% об'єктів соціальної сфери і 21,6% житлового фонду. 

Також підключення до опалення житлового фонду розпочато в Київській (4,1%), Рівненській (16,0%), Волинській (10,1%), Івано-Франківській (32,3%), Хмельницькій (4,9%), Дніпропетровській (0,1%) і Сумській (7,7%) областях.

Підключення систем опалення об'єктів соцсфери триває у Львівській (8,9%), Івано-Франківській (40,1%), Тернопільській (11,0%), Вінницькій (4,3%), Черкаській (44,5%), Кіровоградській (2,0%), Миколаївській (11,5%), Чернігівській (33,7%), Сумській (35,2%), Полтавській (14,5%), Дніпропетровській (2,0%), Закарпатській (18,5%), Луганській (18,9%), Хмельницькій (12,7%), Волинській (10,1%), Київській (23,5%) і Рівненській (24,7%) областях.

У Києві до опалення підключено 89,1% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.

Як повідомляли Українські Новини, КМДА спростовує інформацію про підвищення тарифів на опалення. Раніше "Нафтогаз" оприлюднив список підприємств теплопостачання-боржників за спожитий газ.

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