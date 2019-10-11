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11 жовтня 2019, пʼятниця, 10:03 8
Президент 2019-10-11T10:20:52+03:00
Українські Новини
Зеленський вважає пріоритетним збереження в Україні "Мотор Січі"

Зеленський вважає пріоритетним збереження в Україні "Мотор Січі"

Президент Володимир Зеленський вважає пріоритетним збереження в Україні найбільшого виробника авіаційних двигунів і газотурбінних установок компанії "Мотор Січ" (Запоріжжя). Про це він повідомив у ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Тут не пріоритет, яка з країн може бути партнером України в "Мотор Січі". Наш пріоритет, щоб у нас залишилося підприємство. Вивчити, хто його хотів... (і я зараз не про китайців, вони сплачували гроші), а хто його хотів "розпиляти", це стратегічне підприємство України, а потім - як вирішувати питання з китайськими партнерами", - сказав Зеленський. Він зазначив, що багато чиновників в уряді лобіювали придбання громадянами Китаю частки в підприємстві.

За словами Президента, вивчення даного питання займаються Антимонопольний комітет, генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус і правоохоронні органи.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Антимонопольний комітет (АМКУ) почав розгляд справи з отримання спільного контролю компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські Острови) і державним концерном "Укроборонпром" над компанією "Мотор Січ".

Компанії Skyrizon і Xinwei Group спільно з ГК "Укроборонпром" подали на узгодження до Антимонопольного комітету України заяву на концентрацію більше 50% акцій "Мотор Січ" для китайської сторони та більш 25% для держави Україна. Після дозволу АМКУ 25% акцій приватного підприємства "Мотор Січ" має перейти у власність держави Україна згідно з підписаним договором дарування від китайської сторони. Також інвестор прийняв на себе низку зобов'язань, що гарантують запорізькому підприємству стабільний рівень зарплат і достатня кількість замовлень, що дозволить підприємству працювати з прибутком.

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