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11 жовтня 2019, пʼятниця, 08:59 12
Політика 2019-10-11T10:30:02+03:00
Українські Новини
Портнов викликав Порошенка в прямий ефір на будь-якому телеканалі

Портнов викликав Порошенка в прямий ефір на будь-якому телеканалі

Колишній заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов викликав екс-президента Петра Порошенка на телевізійні дебати у прямому ефірі. Про це юрист і громадський діяч написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Петро Порошенко, викликаю Вас в прямий ефір будь-яких українських телеканалів з будь-яким порядком денним і будь-якими питаннями", - заявив Портнов.

При цьому Портнов назвав теми, які він хоче прилюдно обговорити з Порошенком. Розмову пропонується вести про кримінальні справи, офшори, податки, ДБР, роботу на Росію і таємниці слідства.

"Розставимо крапки в накопичених питаннях. Чекаю Вашого рішення", - резюмував Андрій Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Портнов звернувся з проханням до Генеральної прокуратури України направити офіційний запит в Панаму для отримання інформації про 3 офшори, афілійовані з колишнім Президентом України Петром Порошенком, у справі про "відмивання" доходів.

Раніше Портнов пригрозив п'ятого президенту України Порошенку тим, що той наступний розділить долю екс-нардепа Сергія Пашинського, якого заарештували за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

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