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10 жовтня 2019, четвер, 21:37 21
Політика 2019-10-10T22:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський проти надання автономії Донбасу

Зеленський проти надання автономії Донбасу

Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський проти надання автономії Донбасу.

Про це він заявив під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Я не готовий давати статус автономії цій території. Я вважаю, що це не правильно - це наші території", - сказав Зеленський.

Таким чином він відповів на прохання журналіста прокоментувати результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", згідно з яким 34% опитаних підтримала ініціативу про припинення бойових дій на Донбасі, оголошення територій тимчасово окупованими і замороження конфлікту.

Зеленський сказав, що не знайомий з цим опитуванням і не вірить, що 34% українців за відділення не контрольованих українською владою територій Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, 34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг" з 21 по 25 вересня, підтримали ініціативу про припинення бойових дій, оголошення територій тимчасово окупованими і замороження конфлікту; ще 23% виступають за надання цим територіям статусу автономій у складі України; також 23% респондентів виступають за продовження бойових дій до повного відновлення контролю української влади над всією територією Донбасу; 6% опитаних за відділення зазначених територій від України.

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