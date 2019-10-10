Переселенцям з Донбасу необхідно надати житло, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначає необхідність забезпечення житлом переселенців з Донбасу.

Про це він сказав під час прес-марафону в четвер, передають Українські Новини.

"Перший крок - ми повинні їх забезпечити житлом. Варіанти: або ми будуємо їм житло, або ми домовляємося з забудовниками, щоб це житло було в тому бізнес-кейсі, який вони зробили... це може бути і житло в лізинг... Це реально зробити, зустрічатися з усіма мерами, губернаторами, ключовими гравцями в будівельному бізнесі, сісти і сказати: дорогий мер, на тобі 100 тис. квартир, а у тебе дорогий мер місто менше - на тобі 10 тис. квартир. Є велика проблема - некерованість з мерами, та немає спільної позиції з облрадами - це спільна робота, якби пройшли місцеві вибори, я б вам сказав, що за рік це б зробив", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що вимушеним переселенцям потрібно надати житло і можливість працевлаштування.

Як повідомляли Українські Новини, менше чверті переселенців з Донбасу хочуть повернутися додому після закінчення війни.

Тим часом переселенці в Україні отримують менше ніж 2,5 тис. гривень на місяць.