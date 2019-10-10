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10 жовтня 2019, четвер, 19:45 9
Судова влада 2019-10-10T20:18:36+03:00
Українські Новини
З Офісу Президента дозволили вилучити документи про операцію в Іловайску

З Офісу Президента дозволили вилучити документи про операцію в Іловайску

Іловайськ. Фото: president.gov.ua
Іловайськ. Фото: president.gov.ua

Суд дозволив Головній військовій прокуратурі вилучити в Офісі Президента документи про проведення Іловайської операції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури, передають Українські Новини.

"Головна військова прокуратура вилучить з офісу Президента України документи розслідування за фактом Іловайської трагедії", - сказано в ньому.

Прокурором отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі Президента документів, що стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська.

Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини Іловайської трагедії, а також причини і наслідки, при яких відбулися ці події.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні буде забезпечено всебічне і неупереджене дослідження всіх обставин прийняття рішень з планування і проведення у серпні 2014 року бойової операції в районі міста Іловайська.

Як повідомляли Українські Новини, Військова прокуратура Генеральної прокуратури почала повторні допити посадових осіб по справі Іловайської трагедії.

Раніше Генеральна прокуратура встановила загибель 241 українського військовослужбовця у боях під Іловайськом (Донецька область). Тоді військова прокуратура планувала допитати 600 осіб для завершення розслідування масової загибелі військовослужбовців у боях біля Іловайська.

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