Невідомі кинули гранату в будинок депутата Рівненської міськради

Невідомі 10 жовтня кинули гранату в будинок депутата Рівненської міської ради. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.

"В поліцію сьогодні, 10 жовтня, близько 14 години надійшло повідомлення від 45-річного рівнянина, що його дружина виявила пошкодженої покрівлю будинку на вулиці Костромська обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Фото ГУ НП в Рівненській області

На місце події прибула слідчо-оперативна група Рівненського відділу поліції разом з керівництвом, працівники вибухотехнічного відділу та кінологи.

Господар пояснив поліцейським, що близько трьох годин ночі він почув підозрілий звук, але не надав цьому значення, вирішивши, що це петарда.

В ході огляду фахівці-вибухотехніки встановили, що на даху будинку депутата міської ради вибухнула граната "РГД-5".

В результаті вибуху було пошкоджено дах.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань по частині 4 статті 296 Карного кодексу України (хуліганство).

Поліцейські встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до злочину.

За даними Українських Новин, мова йде про депутата Рівненської міської ради від партії "Свобода", начальнику управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації Юрія Осипчуке.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі у п'ятницю, 4 жовтня, спалили автомобіль Mercedes-Benz G63 депутата Рівненської обласної ради 58-річного Василя Кльопа у центрі Костополя (Ривнеская область).