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  • Особливість Нобелівської премії по літературі: після масштабного конфлікту комітет оголосив лауреатів за 2018 і 2019 рік
10 жовтня 2019, четвер, 16:17 37
Життя 2019-10-10T16:21:42+03:00
Українські Новини
Особливість Нобелівської премії по літературі: після масштабного конфлікту комітет оголосив лауреатів за 2018

Особливість Нобелівської премії по літературі: після масштабного конфлікту комітет оголосив лауреатів за 2018 і 2019 рік

Лауреати Нобелівської премії з літератури за 2018, 2019 года.Скриншот:twitter.com/NobelPrize
Лауреати Нобелівської премії з літератури за 2018, 2019 года.Скриншот:twitter.com/NobelPrize

Нобелівський комітет оголосив переможців премії по літературі в 2018 і 2019 рік. Нагороду за 2018 рік вручили польської письменниці і поетесі українського походження Ользі Токарчук та австрійському письменнику Петеру Хандке. Про це йдеться на офіційній сторінці премії в Twitter.

10 жовтня в Стокгольмі, Нобелівський комітет оголосив номінантів на Нобелівську премію з літератури відразу за 2 роки. Причиною цього став конфлікт в Шведській академії, в ході якого Нобелівський комітет прийняв рішення не вручати премію з літератури.

В листопаді 2017 року в рамках кампанії #MeToo 18 жінок - члени і співробітниці Шведської академії пред'явили звинувачення в домаганнях фотографа і режисера Жан-Клоду Арно. За їх словами, академії було відомо про дії Арно - чоловіка шведської поетеси і прозаїка Катаріни Фростенсон, також була членом цієї організації.

В ході скандалу навколо домагань також з'ясувалося, що очолюваний Арно культурний центр отримував фінансування з Нобелівського фонду через свою дружину. Фростенсон згодом відмовилася від членства в Шведської академії, як ще ряд її колег. У жовтні 2018 року Арно був засуджений до двох років в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, днями Нобелівський комітет оголосив переможців премії по хімії в 2019 році. Нагороду вручили вченим Джону Гуденафу, Стенлі Уиттингхему і Акире Йошіно за розробку літій-іонних батарей.

Крім того, у 2018 році в якості заміни Нобелівської премії з літератури, яка не була вручена вперше з 1949 року сексуального скандалу, присудили альтернативну Нобелівську премію, лауреатом якої стала Маріз Конде - французька письменниця-романістка.

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