Всі повинні платити - Зеленський підтримує впровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців

Президент Володимир Зеленський підтримує закони про програмні реєстратори розрахункових операцій та кешбек.

Про це він повідомив під час пресмарафону, передають Українські Новини.

"Як працює та чи інша компанія, ми всі чудово знаємо. Але коли компанії не хотіли нормально платити податки і вийти з тіні, вони оформляли все на ФОП..." - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що раніше прийняті Верховною Радою закони, які не підтримав бізнес, сприятимуть виведенню економіки з тіні.

"Я думаю, що вони на вірному шляху. Це забезпечить нам вихід економіки з тіні. Всі мають платити податки", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня Верховна Рада запровадила програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО) і спростила процедуру їхньої реєстрації, а також прийняла закон про кешбек.

За прийняття відповідних законопроєктів №№ 1053-1 і 1073 в цілому проголосували по 237 депутатів при мінімально необхідних 226.

За прийняття відповідних законопроектів №1053-1 і №1073 в цілому проголосували 237 депутатів при мінімально необхідних 226.

А тим часом, малий і середній бізнес за ветування Президентом законів про програмне РРО та кеш-бека.