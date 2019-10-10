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10 жовтня 2019, четвер, 11:31 25
Президент 2019-10-10T11:51:17+03:00
Українські Новини
Глава оборонного комітету Ради Завітневич з інфарктом лежить у лікарні

Глава оборонного комітету Ради Завітневич з інфарктом лежить у лікарні

Президент Володимир Зеленський заявляє, що голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич пережив інфаркт і перебуває в лікарні.

Про це він сказав під час пресмарафону, передають Українські Новини.

Зеленський зазначив, що Завітневич не відвідує засідання парламенту з поважних причин.

"Він ледь не помер, у нього стався інфаркт", - заявив Президент.

Він також зазначив, що дуже давно знайомий із Завітневичем і вважає його професіоналом і компетентною у військовій сфері людиною.

Зеленський також заперечує, що Завітневич отримав посаду голови комітету тому, що одружений з однокласницею Президента.

Як повідомляли Українські Новини, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") заявив, що жителі Золотого Луганської області та Петровського в Донецькій області підтримують розведення військ.

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