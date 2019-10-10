Глава оборонного комітету Ради Завітневич з інфарктом лежить у лікарні

Президент Володимир Зеленський заявляє, що голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич пережив інфаркт і перебуває в лікарні.\r\nПро це він сказав під час пресмарафону, передають Українські Новини.\r\nЗеленський зазначив, що Завітневич не відвідує засідання парламенту з поважних причин.\r\n"Він ледь не помер, у нього стався інфаркт", - заявив Президент.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВін також зазначив, що дуже давно знайомий із Завітневичем і вважає його професіоналом і компетентною у військовій сфері людиною.\r\nЗеленський також заперечує, що Завітневич отримав посаду голови комітету тому, що одружений з однокласницею Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") заявив, що жителі Золотого Луганської області та Петровського в Донецькій області підтримують розведення військ.