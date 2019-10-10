Тарифи на тепло зростати не будуть: у КМДА спростували підвищення цін на послугу на третину

Інформація про підвищення тарифів комунального підприємства "Київтеплоенерго" на теплову енергію для населення на 30% до 1 250 гривень\/Гкал не відповідає дійсності. Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Тарифи на тепло і гарячу воду в Києві поки підвищуватися не будуть. Інформація про 30-відсоткове подорожчання не відповідає дійсності", - написав Пантелєєв.\r\nВін також додав, що опублікований на сайті КП "Київтеплоенерго" розрахунок тарифів стосується тільки розрахунків виробництва теплової енергії київськими ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 на 2020 рік.\r\n"Адже тариф на послугу централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення залежить не тільки від цін на виробництво теплової енергії на ТЕЦ, але і від вартості виробництва тепла на котельнях і станціях теплопостачання, а також вартості транспортування та постачання теплової енергії. Саме тому зазначені розрахунки тарифів не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача", - йдеться в повідомленні на сайті "Київтеплоенерго".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Київтеплоенерго" ініціює підвищення тарифу на виробництво теплової енергії для потреб населення на 29,6%, або на 285,82 гривень\/Гкал до 1 250,01 гривень\/Гкал з 1 січня 2020 року.\r\nНаціональна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) збільшила тариф для "Київтеплоенерго" на виробництво теплової енергії, яка використовується для надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, на 22,67%, або на 178,25 гривень\/Гкал до 964,19 гривень\/Гкал з 1 січня 2019 року.У серпні 2018 року Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод "Енергія" перейшли в управління "Київтеплоенерго".\r\n\r\nРаніше повідомлялося, що українці переплачують за комуналку: як зміняться платіжки в опалювальний період.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського.