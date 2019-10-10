Тарифи на тепло зростати не будуть: у КМДА спростували підвищення цін на послугу на третину

Інформація про підвищення тарифів комунального підприємства "Київтеплоенерго" на теплову енергію для населення на 30% до 1 250 гривень/Гкал не відповідає дійсності. Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тарифи на тепло і гарячу воду в Києві поки підвищуватися не будуть. Інформація про 30-відсоткове подорожчання не відповідає дійсності", - написав Пантелєєв.

Він також додав, що опублікований на сайті КП "Київтеплоенерго" розрахунок тарифів стосується тільки розрахунків виробництва теплової енергії київськими ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 на 2020 рік.

"Адже тариф на послугу централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення залежить не тільки від цін на виробництво теплової енергії на ТЕЦ, але і від вартості виробництва тепла на котельнях і станціях теплопостачання, а також вартості транспортування та постачання теплової енергії. Саме тому зазначені розрахунки тарифів не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача", - йдеться в повідомленні на сайті "Київтеплоенерго".

Як повідомляли Українські Новини, "Київтеплоенерго" ініціює підвищення тарифу на виробництво теплової енергії для потреб населення на 29,6%, або на 285,82 гривень/Гкал до 1 250,01 гривень/Гкал з 1 січня 2020 року.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) збільшила тариф для "Київтеплоенерго" на виробництво теплової енергії, яка використовується для надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, на 22,67%, або на 178,25 гривень/Гкал до 964,19 гривень/Гкал з 1 січня 2019 року.У серпні 2018 року Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод "Енергія" перейшли в управління "Київтеплоенерго".

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