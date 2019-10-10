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10 жовтня 2019, четвер, 07:30 12
Інтернет і IT 2019-10-10T08:30:01+03:00
Українські Новини
Українці онлайн-шопінгом менш задоволені, ніж в інших країнах

Українці онлайн-шопінгом менш задоволені, ніж в інших країнах

Онлайн-шопінг. Фото:pixabay.com
Онлайн-шопінг. Фото:pixabay.com

В Україні процесом здійснення покупок в онлайн-магазинах менш задоволені, ніж у середньому в світі, при цьому українці стали витрачати на покупки в мережі грошей більше. Про це йдеться в дослідженні про взаємодію споживачів з онлайн-ритейлерами, проведеному компанією KANTAR за замовленням Google

За даними дослідження, свій досвід взаємодії з онлайн-ритейлерами як відмінний або дуже хороший оцінюють 59% українських споживачів, у той час як середній світовий показник становить 69%.

Наголошується, що українські онлайн-покупці знають в середньому 12 онлайн-магазинів, але роблять покупки тільки в трьох з них. Що цікаво, така тенденція спостерігається у всіх країнах, де проводилося дослідження. Після здійснення покупки в одному з найкращих онлайн-магазинів 35% покупців більше не купували у цього рітейлера (порівняно з 22% у світі), а 65% споживачів залишилися лояльними до свого онлайн-продавця (78% в цілому в світі).

Як показує дослідження, 53% українських споживачів рекомендують іншим свої улюблені онлайн-магазини. Для порівняння, в цілому в світі готові рекомендувати онлайн-магазини 48% покупців, у Польщі – 52%, у Чехії 44%.

За даними дослідження, українські користувачі з характеристик онлайн-магазинів найвище оцінюють асортимент товарів – 60% і простоту навігації і пошуку товарів – 55%. Серед характеристик, які українські онлайн-покупці оцінюють найнижче: простота повернення товару – тільки 30% опитаних оцінили на відмінно або дуже добре цей пункт; а також програми лояльності онлайн-магазинів і наявність безкоштовної доставки товарів – 31% і 34% відповідно задоволені рівнем цих послуг.

Що стосується доставки, 35% респондентів задоволені опцією гарантованої дати доставки в онлайн-магазинах, а 38% – швидкістю доставки. При цьому простоту і швидкість обробки оплати товару позитивно оцінив 51%, а швидкість завантаження сайту або програми з онлайн-магазину – 58% онлайн-покупців.

Дослідження проводилося KANTAR за замовленням Google в 17 країнах, включаючи Україну, у період квітень-травень 2019 року. У ньому взяли участь у загальному 35 000 респондентів – покупців онлайн-магазинів (вибірка в Україні – 2000 респондентів) у віці старше 16 років, відповівши на 15-хвилинний онлайн-опитувальник.

Як повідомляли Українські Новини, на OLX власники Android найчастіше шукали диван і велосипед, а володарі iPhone - новий iPhone.

Також повідомлялося про те, як захистити себе від небезпек при покупках в інтернеті.

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