Мошенничество, "черные схемы" и некачественные товары: как защитить себя от опасностей при покупках в интернете

Делать покупки через интернет очень быстро и удобно, именно поэтому количество приверженцев покупать товары таким образом все больше с каждым годом. Однако иногда за удобство приходится платить качеством. "Сегодня" пишет о том, как защитить свои права с учетом активного роста рынка электронной коммерции, что нужно знать украинцам и как не нарваться при покупке чего-либо в интернете на мошенников.\r\nПокупая товары в интернете, украинцы никак не защищены\r\nРынок e-commerce за последнее время демонстрирует удивительный рост, причем как по миру, так и конкретно в Украине. Аналитический портал Statista сообщает, что в 2018 г. примерно 1,8 млрд человек по всему миру покупал товары через интернет. Такие глобальные маркетплейсы, как Alibaba, Amazon, eBay и Rakuten сгенерировали примерно 50% всех онлайн-продаж.\r\nДанных по Украине за 2019 г. пока нет. Но если в 2016 г. объем рынка электронной коммерции у нас составлял 38 млрд грн, то в 2017 г. его размер достиг 50 млрд грн, а в 2018 г. – около 65 млрд грн. Эксперты прогнозируют рост для рынка электронной коммерции в Украине на этот и на последующие годы где-то на треть, таким образом, ожидается, что объемы рынка в стране превысят 80 млрд грн.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНесмотря на массу позитива, покупатели сталкиваются с новыми вызовами и проблемами. В Госпотребслужбу, которая и занимается защитой прав потребителей, сейчас приходит огромное количество обращений именно по поводу электронной коммерции.\r\n"Мы видим большое количество интернет-магазинов, которые преимущественно работают как платформы, где разные физические лица размещают свои товары, которые, к сожалению, не дают свои реальные координаты, чтобы решить эти жалобы на некачественную продукцию. Когда приходит жалоба в главное управление, мы не можем ее рассмотреть, потому что у нас нет информации, кто реально продал этот товар", – поясняет Виталий Караулов, заместитель начальника ГУ Госпотребслужбы в Киеве.\r\nОн добавляет, что чаще всего потребитель получает товары через почту, курьерские службы и т.д. В первом случае можно получить квитанцию от продавца, который даже не является предпринимателем, а деньги попросту перечисляются на личные банковские карты физлиц.\r\n"Согласно статье 7 ЗУ "Об основных принципах государственного контроля" мы обязательно должны получить для проведения внепланового мероприятия согласование Минэконома. А мы не можем этого сделать, т.к. у нас просто нет субъекта хозяйствования", – добавил Караулов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМаксим Несмеянов, исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины" также отметил, что покупки часто осуществляются через Instagram, "ОЛХ" и другие площадки, где никакие документы никто не выдает.\r\n"Как все это узаконить – это вопрос техники и работы с потребителями. Потому что они не всегда понимают, где они купили и почему им никто не поможет помочь взыскать деньги с аккаунта в Instagram, если у человека есть, допустим, номер его счета в банке и другие исходящие данные. Люди не понимают, что чек, выданный на почте, это не чек, это просто бумага о переводе средств, которая ничего не значит", – поясняет Несмиянов.\r\nТем не менее, число магазинов в социальных сетях продолжает разрастаться, а интернет-магазины также не гарантируют, что вы получите именно тот товар, который заказывали, да еще и в нормальном состоянии. К сожалению, в украинском законодательстве эти вопросы толком не урегулированы, а с многочисленными нарушениями со стороны рынка e-commerce бороться достаточно сложно. Еще в 2016 г. в Госпотребслужбе рассказывали, что интернет-магазины фактически функционируют вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, пренебрегают основными требованиями к информированию потребителей об организационно-правовой форме, полном наименовании и адресе местонахождения субъекта хозяйствования. Но при этом такие магазины получают значительные средства от покупателей, которым приходится только надеяться на то, что они получат качественный товар. \r\nКак обезопасить себя при покупках в интернете\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОдна из главных проблем интернет-магазинов – это отсутствие чеков. Эксперты единогласно отмечают, что без чека вернуть товар или же потребовать компенсацию за некачественные вещи попросту невозможно.\r\nАдвокат Евгений Рияко поясняет, что, покупая любой товар в интернете, продавец и покупатель заключают договор купли-продажи. По закону такая сделка может быть, как в письменной форме, так и в устной. Но для подтверждения устной сделки продавец должен выдать чек. Этот скромный документ как раз и фиксирует, что стороны выполнили договор в полном объеме.\r\n"Продажи в интернете на 90% – это черные схемы. И лишь в 5-10 % случаев можно вместе с товаром получить правильно оформленный чек. Если чек у вас в руках, то проблем с возвратом товара не будет. Эта процедура будет абсолютна идентична возврату товара в обычный магазин. Поэтому главным и основным пунктом защиты своих прав является предъявление требования к продавцу о получении чека. Конечно, это согласовывается до оплаты товара", – говорит Рияко.\r\nАдвокат также отметил, если вы все же оплатили товар и не получили его, нужно знать, что обычно таким "промышляют" частные предприниматели или просто лица, которые решили что-то продать. Единственным доказательством вашего контакта является денежный след. Переписка для контролирующих органов и суда будет лишь второстепенным доказательством.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"У физлиц есть только обычный карточный банковский счет, а у предпринимателей, кроме этого, есть еще бизнес-счет. С юридической точки зрения, если продавец перестанет выходить на контакт или будет отрицать факт сделки, денежная сумма, переведенная ему, является "безосновательно полученным имуществом". С этим можно идти в суд и взыскивать обратно эту сумму. Вопрос только в том, во сколько вам обойдутся юридические услуги", – комментирует ситуацию Рияко.\r\nОн добавил, что с точки зрения эффективности Госпродпотребслужба в подобных ситуациях бессильна, т.к. если у вас не будет чека, вам не помогут, а в суд защищать ваши интересы эта госслужба не пойдет.\r\nАлександр Голод, старший IT юрист в Legal IT Group рассказывает, что сейчас в Украине действуют два главных закона, которые защищают потребителя при совершении покупок через интернет: Закон Украины "Об электронной коммерции" и Закон Украины "О защите прав потребителей". Они регулируют порядок покупки, оплаты товара онлайн, его возврата в случае брака или же просто несоответствия ожиданиям покупателя. Акты прописаны так, чтобы отстаивать права именно потребителей. А сама проблема кроется в том, что зачастую их исполнения можно добиться только через суд.\r\n"В то же время не следует полагаться лишь на закон. Перед тем как приобрести товар, внимательно изучите информацию о продавце. Сайт обязан содержать наименование продавца, его местонахождение и способ принятия магазином претензий от покупателей. Если же на веб-сайте нет данных сведений, то это должно послужить поводом задуматься о благонадежности продавца. Когда покупаете бытовую технику, необходимо требовать у продавца не только чек, но и эксплуатационные документы вместе с гарантийным талоном. Без них велик риск того, что вы приобретаете контрафакт. Гарантийный талон также позволит обратиться напрямую к производителю при возникновении проблем с товаров, минуя несговорчивых продавцов", – советует Голод.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн добавляет, что еще одним болезненным вопросом электронной коммерции всегда было использование персональных данных покупателей для трансляции навязчивой рекламы. Никто не вправе этого делать без согласия самого покупателя. Онлайн-магазины злоупотребляют невнимательностью покупателей во время шопинга и вместе с подтверждением заказа получают согласие на обработку персональных данных в целях маркетинга. Но не стоит забывать, что в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных" у человека всегда есть право в любой момент отозвать такое согласие.\r\nПоэтому при покупке товара в интернете стоит быть внимательными, выбирать проверенные магазины и внимательно изучать всю информацию не только о самом товаре, но и о продавце. Особенно это касается дорогостоящих покупок, техники и т.д. Здесь нужно требовать подтверждающие документы, о которых упоминали юристы, узнать, может ли магазин выслать на почту чек и будет ли у товара гарантия.\r\nКак сообщали Українські Новини, на OLX владельцы Android чаще всего искали диван и велосипед, а обладатели iPhone - новый iPhone.\r\nТакже в прошлом году украинцы стали тратить на покупки в сети больше денег.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n