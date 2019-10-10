У Росії пенсіонер отримав 12 років в'язниці за "шпигунство" для України, - росЗМІ

В Росії Ростовський обласний суд виніс вирок жителю селища Чортків, що межує з Україною, за звинуваченням у державній зраді. Пенсіонеру дали 12 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє ТАСС.\r\nТак, повідомляється, що пенсіонер був затриманий у листопаді минулого року. \r\nЯк заявили силовики, під час обшуку вдома у засудженого Володимира Моргунова виявлено 10 коробок з-під телефонів, численні сім-карти, а також два паспорти на його ім'я - російський і український.\r\n"Встановлено, що Моргунов передавав інформацію співробітникові іноземної спецслужби під час особистих зустрічей, про які він домовлявся по телефону", - заявили в ФСБ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож стверджується, що зустрічі проходили на українській території.\r\nЗа даними слідства, "закордонну розвідку", нібито, "цікавила ситуація про різних сферах економіки, суспільно-політичного життя прикордонного Чортківського району, а також інформація про дислокації військової техніки на прикордонній території, сил і засобів, задіяних у забезпеченні охорони державної кордону РФ".\r\nА адвокат обвинуваченого заявив, що сторона захисту оскаржити вирок не має наміру.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за шпигунство на користь Росії співробітник "Укроборонпрому" отримав 9 років в'язниці.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше в Росії засудили українського адвоката Кияшка до 8 років в'язниці.