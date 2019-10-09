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  • Американський адвокат витратив 100 тисяч доларів в надії отримати посаду в українському уряді
09 жовтня 2019, середа, 21:27 9
Політика 2019-10-09T21:28:52+03:00
Українські Новини
Американський адвокат витратив 100 тисяч доларів в надії отримати посаду в українському уряді

Американський адвокат витратив 100 тисяч доларів в надії отримати посаду в українському уряді

Американський адвокат Маркус Коен опублікував новий звіт про роботу з командою Президента Володимира Зеленського. У ньому Коен пояснив, що допомагав Зеленському, так як сподівався отримати посаду в українському уряді. Про це повідомляє "ТһеБабель".


Він зареєструвався в Мін'юсті США як лобіст Зеленського і найняв компанію Signal Group Consulting, яка готувала візит Зеленського та Івана Баканова в США в квітні поточного року.

2 жовтня він зареєструвався на сайті FARA — реєстр іноземних агентів. Клієнтом він знову вказав Володимира Зеленського, а контактною особою — главу СБУ Івана Баканова. У новому звіті адвокат вказує, що діє за власною ініціативою "з надією, але без очікування, що нова адміністрація дасть йому посаду в новому уряді".

У звіті Коен згадав і зустріч, про яку раніше не було відомо. 16 квітня 2019 року Іван Баканов у супроводі SGC зустрічався з людьми, які в минулому працювали з Дональдом Трампом. Серед них був Шон Спайсер — колишній директор з комунікацій керівного органу Республіканської партії і прес-секретар Білого дому до липня 2017 року. Ще один учасник зустрічі — лобіст Майк Рубіно. Як повідомляє канал NBC, делегація Баканова і американські чиновники обідали в ресторані готелю, що належить Дональду Трампу. Шон Спайсер підтвердив журналістам, що був на зустрічі.

Лобіст Майк Рубіно розповів журналістам, що "Signal намагалися справити враження на українську делегацію". "Я прийшов, сів, пообідав і пішов. Я не особливо із кимось розмовляв, тому що вони розмовляли іншою мовою". Лише пізніше він зрозумів, що на зустрічі були представники команди Володимира Зеленського.

Адвокат Коен стверджує, що ні він, ні замовник не передбачали, що ця співпраця завбачує будь-яку оплату, відшкодування витрат. А це майже 70 тисяч доларів за послуги SGC. І ще 35 тисяч —це витрати на перельоти, ресторани, готелі, оренду автомобілів у період з лютого по червень 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, американські лобісти відзвітували про роботу на підняття іміджу Зеленського.

Пізніше Зеленський допустив, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший.

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