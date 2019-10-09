Американський адвокат витратив 100 тисяч доларів в надії отримати посаду в українському уряді

Американський адвокат Маркус Коен опублікував новий звіт про роботу з командою Президента Володимира Зеленського. У ньому Коен пояснив, що допомагав Зеленському, так як сподівався отримати посаду в українському уряді. Про це повідомляє "ТһеБабель". Він зареєструвався в Мін'юсті США як лобіст Зеленського і найняв компанію Signal Group Consulting, яка готувала візит Зеленського та Івана Баканова в США в квітні поточного року.\r\n2 жовтня він зареєструвався на сайті FARA — реєстр іноземних агентів. Клієнтом він знову вказав Володимира Зеленського, а контактною особою — главу СБУ Івана Баканова. У новому звіті адвокат вказує, що діє за власною ініціативою "з надією, але без очікування, що нова адміністрація дасть йому посаду в новому уряді".\r\nУ звіті Коен згадав і зустріч, про яку раніше не було відомо. 16 квітня 2019 року Іван Баканов у супроводі SGC зустрічався з людьми, які в минулому працювали з Дональдом Трампом. Серед них був Шон Спайсер — колишній директор з комунікацій керівного органу Республіканської партії і прес-секретар Білого дому до липня 2017 року. Ще один учасник зустрічі — лобіст Майк Рубіно. Як повідомляє канал NBC, делегація Баканова і американські чиновники обідали в ресторані готелю, що належить Дональду Трампу. Шон Спайсер підтвердив журналістам, що був на зустрічі.\r\nЛобіст Майк Рубіно розповів журналістам, що "Signal намагалися справити враження на українську делегацію". "Я прийшов, сів, пообідав і пішов. Я не особливо із кимось розмовляв, тому що вони розмовляли іншою мовою". Лише пізніше він зрозумів, що на зустрічі були представники команди Володимира Зеленського.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАдвокат Коен стверджує, що ні він, ні замовник не передбачали, що ця співпраця завбачує будь-яку оплату, відшкодування витрат. А це майже 70 тисяч доларів за послуги SGC. І ще 35 тисяч —це витрати на перельоти, ресторани, готелі, оренду автомобілів у період з лютого по червень 2019 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, американські лобісти відзвітували про роботу на підняття іміджу Зеленського. Пізніше Зеленський допустив, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший.