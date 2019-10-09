підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новини
  • Наука
  • Нобелівську премію з хімії вручили за розробку літій-іонних батарей
09 жовтня 2019, середа, 16:09 8
Наука 2019-10-09T16:45:40+03:00
Українські Новини
Нобелівську премію з хімії вручили за розробку літій-іонних батарей

Нобелівську премію з хімії вручили за розробку літій-іонних батарей

Переможці Нобелівської премії з хімії. Скріншот: Twitter/The Nobel Prize
Переможці Нобелівської премії з хімії. Скріншот: Twitter/The Nobel Prize

Нобелівський комітет оголосив переможців премії з хімії в 2019 році. Нагороду вручили вченим Джону Гуденафу, Стенлі Віттінґхему та Акіре Йошіно за розробку літій-іонних батарей. Про це йдеться на офіційній сторінці премії в Twitter.

В 2018 році нагороду отримали Френсіс Арнольд за спрямовану еволюцію ферментів, а також Джордж Сміт і Грегорі Вінтер за дослідження пептидів і антитіл.

В 2019 році Нобелівський тиждень проходить з 7 по 14 жовтня. Премія відкрилася оголошенням лауреатів з медицини та фізіології (7 жовтня). Лауреатів премії з фізики назвали 8 жовтня, хімії — 9 жовтня, літератури — 10 жовтня (відразу за 2018 і 2019 роки), премії миру — 11 жовтня, премії з економіки — 14 жовтня.

Розмір премії у 2019 році становить 9 млн шведських крон (близько $915 тисяч). Премії традиційно вручаються 10 грудня — у день смерті засновника, шведського винахідника Альфреда Нобеля.


Як повідомляли Українські Новини, Нобелівську премію з медицини віддали за дослідження клітин організму.

Раніше Нобелівську премію з фізики в 2019 році отримали за відкриття екзопланет на орбіті навколо сонцеподібної зірки.

Більше новин про: Нобелівська премія Нобелівська премія з хімії Літій-іонні батареї

Архів
Новини
Кандидатура Шевцова не була затверджена через сумніви в його професіоналізмі, - Труба 17:23
У вересні підвищилися ціни на продукти і освіту, на комуналку - знизилися 17:19
"Платформа" Бойка вимагає, щоб Зеленський знизив комунальні тарифи, як обіцяв 17:16
Кредити економіці "пішли" в мінус 17:04
Комітет Ради, який дозволив імпорт електроенергії з Росії, анонсував удар по "зеленій" енергетиці 16:54
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Суд заарештував Пашинського 19:15
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok