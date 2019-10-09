Нобелівську премію з хімії вручили за розробку літій-іонних батарей

Нобелівський комітет оголосив переможців премії з хімії в 2019 році. Нагороду вручили вченим Джону Гуденафу, Стенлі Віттінґхему та Акіре Йошіно за розробку літій-іонних батарей. Про це йдеться на офіційній сторінці премії в Twitter.

В 2018 році нагороду отримали Френсіс Арнольд за спрямовану еволюцію ферментів, а також Джордж Сміт і Грегорі Вінтер за дослідження пептидів і антитіл.

В 2019 році Нобелівський тиждень проходить з 7 по 14 жовтня. Премія відкрилася оголошенням лауреатів з медицини та фізіології (7 жовтня). Лауреатів премії з фізики назвали 8 жовтня, хімії — 9 жовтня, літератури — 10 жовтня (відразу за 2018 і 2019 роки), премії миру — 11 жовтня, премії з економіки — 14 жовтня.

Розмір премії у 2019 році становить 9 млн шведських крон (близько $915 тисяч). Премії традиційно вручаються 10 грудня — у день смерті засновника, шведського винахідника Альфреда Нобеля.



Як повідомляли Українські Новини, Нобелівську премію з медицини віддали за дослідження клітин організму.



Раніше Нобелівську премію з фізики в 2019 році отримали за відкриття екзопланет на орбіті навколо сонцеподібної зірки.