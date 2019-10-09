У Сумській області літній педофіл рік розбещував неповнолітніх хлопчиків

В Сумській області поліцейські затримали 72-річного пенсіонера, який впродовж року розбещував неповнолітніх хлопчиків.

Про це повідомили в прес-службі обласного управління Нацполиции.

Восени минулого року підозрюваний запросив місцевого хлопчика до себе додому, і в розмові запропонував йому певні дії сексуального характеру. Той спочатку відмовився, однак під тиском обіцянок задоволення і грошей – погодився.

Через деякий час чоловік попросив хлопця привести до нього і своїх друзів, обіцяючи щедро кожному гроші і подарунки. Майже рік четверо хлопців у віці 15 і 14 років час від часу навідувалися до старого, поки на це не звернула увагу одна з мешканок вулиці і повідомила про це в поліцію.

Спочатку хлопчики в розмовах з поліцейськими не визнавали справжньої суті своїх відносин зі старим, але пізніше про все розповіли. Зізнався у всьому і сам підозрюваний – він не став заперечувати своєї провини, однак стверджував, що все відбувалося за "згодою сторін".

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "розбещення, вчинене стосовно малолітнього", чоловік затриманий, зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення підозри у вчиненні злочину.

У тому випадку, якщо його вина буде доведена, пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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