У Сумській області літній педофіл рік розбещував неповнолітніх хлопчиків

В Сумській області поліцейські затримали 72-річного пенсіонера, який впродовж року розбещував неповнолітніх хлопчиків.\r\nПро це повідомили в прес-службі обласного управління Нацполиции.\r\nВосени минулого року підозрюваний запросив місцевого хлопчика до себе додому, і в розмові запропонував йому певні дії сексуального характеру. Той спочатку відмовився, однак під тиском обіцянок задоволення і грошей – погодився.\r\nЧерез деякий час чоловік попросив хлопця привести до нього і своїх друзів, обіцяючи щедро кожному гроші і подарунки. Майже рік четверо хлопців у віці 15 і 14 років час від часу навідувалися до старого, поки на це не звернула увагу одна з мешканок вулиці і повідомила про це в поліцію.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСпочатку хлопчики в розмовах з поліцейськими не визнавали справжньої суті своїх відносин зі старим, але пізніше про все розповіли. Зізнався у всьому і сам підозрюваний – він не став заперечувати своєї провини, однак стверджував, що все відбувалося за "згодою сторін".\r\nВ поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "розбещення, вчинене стосовно малолітнього", чоловік затриманий, зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення підозри у вчиненні злочину.\r\nУ тому випадку, якщо його вина буде доведена, пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", в Обухові затримали німця-педофіла, який п'ять років ґвалтував дітей, а Харьковской області судитимуть пенсіонера-педофіла за розбещення 9-річної дитини. Також Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n