підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 жовтня 2019, середа, 15:48 25
Силові структури 2019-10-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Сумській області літній педофіл рік розбещував неповнолітніх хлопчиків

У Сумській області літній педофіл рік розбещував неповнолітніх хлопчиків

Поліція. Фото: pixabay
Поліція. Фото: pixabay

В Сумській області поліцейські затримали 72-річного пенсіонера, який впродовж року розбещував неповнолітніх хлопчиків.

Про це повідомили в прес-службі обласного управління Нацполиции.

Восени минулого року підозрюваний запросив місцевого хлопчика до себе додому, і в розмові запропонував йому певні дії сексуального характеру. Той спочатку відмовився, однак під тиском обіцянок задоволення і грошей – погодився.

Через деякий час чоловік попросив хлопця привести до нього і своїх друзів, обіцяючи щедро кожному гроші і подарунки. Майже рік четверо хлопців у віці 15 і 14 років час від часу навідувалися до старого, поки на це не звернула увагу одна з мешканок вулиці і повідомила про це в поліцію.

Спочатку хлопчики в розмовах з поліцейськими не визнавали справжньої суті своїх відносин зі старим, але пізніше про все розповіли. Зізнався у всьому і сам підозрюваний – він не став заперечувати своєї провини, однак стверджував, що все відбувалося за "згодою сторін".

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "розбещення, вчинене стосовно малолітнього", чоловік затриманий, зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення підозри у вчиненні злочину.

У тому випадку, якщо його вина буде доведена, пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляли "Українські Новини", в Обухові затримали німця-педофіла, який п'ять років ґвалтував дітей, а Харьковской області судитимуть пенсіонера-педофіла за розбещення 9-річної дитини. Також Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів

Більше новин про: педофілія Затримання педофіла педофіли

Архів
Новини
Кандидатура Шевцова не була затверджена через сумніви в його професіоналізмі, - Труба 17:23
У вересні підвищилися ціни на продукти і освіту, на комуналку - знизилися 17:19
"Платформа" Бойка вимагає, щоб Зеленський знизив комунальні тарифи, як обіцяв 17:16
Кредити економіці "пішли" в мінус 17:04
Комітет Ради, який дозволив імпорт електроенергії з Росії, анонсував удар по "зеленій" енергетиці 16:54
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Суд заарештував Пашинського 19:15
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok