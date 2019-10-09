Кабмін схвалив призначення губернаторів Одеської, Тернопільської та Харківської областей

Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільській - Ігоря Сопеля, Харківській - Олексія Кучера. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини. Кабмін схвалив відповідні проекти указів Президента.

36-річний підприємець Куций є кінцевим бенефіціаром низки київських фірм: ТОВ "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво).

45-річний підприємець Сопель з 2010 по 2019 роки керував Хоростковским регіональним структурним підрозділом ТОВ "Агробізнес", з 2017 року - керівник Федерації футболу в Хоросткові.

34-річний адвокат Кучер є депутатом Ради (фракція "Слуга народу"), виграв парламентські вибори в окрузі №179 у Харківській області.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Президент Володимир Зеленський відібрав 5 кандидатів на посаду голови Одеської обладміністрації, в тому числі Куцого.

Колишній губарнатор Харківщини Світлична претендує на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. 6 вересня Кабінет Міністрів схвалив перепризначення Президентом Володимиром Зеленським Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації.