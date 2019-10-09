підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Кабмін схвалив призначення губернаторів Одеської, Тернопільської та Харківської областей
09 жовтня 2019, середа, 15:17 17
Кабмін 2019-10-09T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін схвалив призначення губернаторів Одеської, Тернопільської та Харківської областей

Кабмін схвалив призначення губернаторів Одеської, Тернопільської та Харківської областей

Кабмін. Фото: Facebook
Кабмін. Фото: Facebook

Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільській - Ігоря Сопеля, Харківській - Олексія Кучера. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини. Кабмін схвалив відповідні проекти указів Президента.

36-річний підприємець Куций є кінцевим бенефіціаром низки київських фірм: ТОВ "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво).

45-річний підприємець Сопель з 2010 по 2019 роки керував Хоростковским регіональним структурним підрозділом ТОВ "Агробізнес", з 2017 року - керівник Федерації футболу в Хоросткові.

34-річний адвокат Кучер є депутатом Ради (фракція "Слуга народу"), виграв парламентські вибори в окрузі №179 у Харківській області.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Президент Володимир Зеленський відібрав 5 кандидатів на посаду голови Одеської обладміністрації, в тому числі Куцого.

Колишній губарнатор Харківщини Світлична претендує на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. 6 вересня Кабінет Міністрів схвалив перепризначення Президентом Володимиром Зеленським Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації.

Більше новин про: Кабмін призначення губернатора Олексій Кучер

Архів
Новини
Кандидатура Шевцова не була затверджена через сумніви в його професіоналізмі, - Труба 17:23
У вересні підвищилися ціни на продукти і освіту, на комуналку - знизилися 17:19
"Платформа" Бойка вимагає, щоб Зеленський знизив комунальні тарифи, як обіцяв 17:16
Кредити економіці "пішли" в мінус 17:04
Комітет Ради, який дозволив імпорт електроенергії з Росії, анонсував удар по "зеленій" енергетиці 16:54
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Суд заарештував Пашинського 19:15
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok