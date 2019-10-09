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09 жовтня 2019, середа, 13:03 22
Силові структури 2019-10-09T13:45:02+03:00
Українські Новини
Похоронили разом з телевізором: Суд виніс вирок українським військовим, які помилково розстріляли жителя Луган

Похоронили разом з телевізором: Суд виніс вирок українським військовим, які помилково розстріляли жителя Луганської області

Військові АТО підозрювали вбитого в роботі на бойовиків ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Військові АТО підозрювали вбитого в роботі на бойовиків ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news

Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив до 7 років позбавлення волі командира розвідки 28-го окремої механізованої бригади Збройних сил Костянтина Києнко-Романюка і амністував 4 його підлеглих, які розстріляли підозрюваного в сепаратизмі і спалили його будинок в селі Піщане Луганської області.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Встановлено, що 22 вересня 2016 року молодший лейтенант Києнко-Романюк, будучи командиром розвідувального взводу, вирішив поговорити з жителем села Піщане біля Старобільська, який підозрювався у співпраці з бойовиками.

Українські військові думали, що місцевий житель, який заробляє виловом риби на Сіверському Донці, на своєму човні також перевозить диверсійні групи бойовиків на підконтрольну Україні територію, а також, можливо, навчався мінно-вибуховій справі у сепаратистів.

Увечері 22 вересня командир взводу взяв 4 своїх підлеглих: Максима Безуса, Олексія Савіна, Андрія Тригуба і Тараса Волинця, і на службовому автомобілі прибув до будинку ймовірного сепаратиста на околиці села.

Поблизу дверей будинку командир пересмикнув затвор автомата, крикнув, що приїхали українські військові, і зажадав від господаря вийти з приміщення.

За словами обвинуваченого, за дверима почулися лайки і крики на адресу військових і якийсь металевий звук.

Бійці АТО подумали, що в руках у опонента зброя, яку він має намір застосувати, і з метою попередження командир випустив автоматну чергу в дерев'яні двері, за якої стояв господар дому.

Зайшовши в приміщення військові побачили, що чоловік убитий, а в руках у нього була сокира. 

Щоб приховати злочин бійці мотопіхотного батальйону облили будинок бензином і підпалили.

З будинку вони винесли тільки тіло загиблого і його телевізор.

Труп і телевізор військові закопали недалеко від своїх позицій в лісі.

Надаючи свідчення в суді рідний дядько вбитого повідомив, що його племінник не був сепаратистом, а навпаки, мав проукраїнську позицію і навіть підгодовував рибою українських військових.

За його словами, обмовити племінника перед військовими міг інший житель села Піщане, з яким у нього був конфлікт через рибну ловлю.

Цивільна дружина вбитого повідомила, що у них є 6-річна донька, але вони проживали окремо в будинку її матері.

Вона також заперечує, що її чоловік мав будь-які контакти з террористами.

Всі обвинувачені військові визнали свою провину в злочині.

Командира судили окремо від його 4 підлеглих.

В листопаді 2018 року його підлеглих суд засудив до 5 років в'язниці, але амністував як учасників бойових дій.

В вересні поточного року суд виніс вирок командиру взводу, який, як наголошується, має на утриманні 3 неповнолітніх дітей.

Він визнаний винним у вбивстві і отримав 7 років позбавлення свободи.

Враховуючи "закон Савченко" (закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів в термін основного покарання) засудженому залишилося відбути у в'язниці близько 1 року, так як він був заарештований у вересні 2016 року і знаходиться під вартою понад 3 роки.

Також військовий зобов'язаний виплатити стороні потерпілих 40 тис. гривень в рамках мирної угоди.

Як повідомляли Українськi Новини, Рубіжанський міський суд Луганської області виправдав військовослужбовця, якого звинувачують у вбивстві товариша по службі і інсценуванні його самогубства на даху Луганській теплоелектростанції (Щастя, Луганська область).

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