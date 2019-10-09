Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив до 7 років позбавлення волі командира розвідки 28-го окремої механізованої бригади Збройних сил Костянтина Києнко-Романюка і амністував 4 його підлеглих, які розстріляли підозрюваного в сепаратизмі і спалили його будинок в селі Піщане Луганської області.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.\r\nВстановлено, що 22 вересня 2016 року молодший лейтенант Києнко-Романюк, будучи командиром розвідувального взводу, вирішив поговорити з жителем села Піщане біля Старобільська, який підозрювався у співпраці з бойовиками.\r\nУкраїнські військові думали, що місцевий житель, який заробляє виловом риби на Сіверському Донці, на своєму човні також перевозить диверсійні групи бойовиків на підконтрольну Україні територію, а також, можливо, навчався мінно-вибуховій справі у сепаратистів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n Увечері 22 вересня командир взводу взяв 4 своїх підлеглих: Максима Безуса, Олексія Савіна, Андрія Тригуба і Тараса Волинця, і на службовому автомобілі прибув до будинку ймовірного сепаратиста на околиці села.\r\nПоблизу дверей будинку командир пересмикнув затвор автомата, крикнув, що приїхали українські військові, і зажадав від господаря вийти з приміщення.\r\nЗа словами обвинуваченого, за дверима почулися лайки і крики на адресу військових і якийсь металевий звук.\r\nБійці АТО подумали, що в руках у опонента зброя, яку він має намір застосувати, і з метою попередження командир випустив автоматну чергу в дерев'яні двері, за якої стояв господар дому.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗайшовши в приміщення військові побачили, що чоловік убитий, а в руках у нього була сокира. \r\nЩоб приховати злочин бійці мотопіхотного батальйону облили будинок бензином і підпалили.\r\nЗ будинку вони винесли тільки тіло загиблого і його телевізор.\r\nТруп і телевізор військові закопали недалеко від своїх позицій в лісі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНадаючи свідчення в суді рідний дядько вбитого повідомив, що його племінник не був сепаратистом, а навпаки, мав проукраїнську позицію і навіть підгодовував рибою українських військових.\r\nЗа його словами, обмовити племінника перед військовими міг інший житель села Піщане, з яким у нього був конфлікт через рибну ловлю.\r\nЦивільна дружина вбитого повідомила, що у них є 6-річна донька, але вони проживали окремо в будинку її матері.\r\nВона також заперечує, що її чоловік мав будь-які контакти з террористами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВсі обвинувачені військові визнали свою провину в злочині.\r\nКомандира судили окремо від його 4 підлеглих.\r\nВ листопаді 2018 року його підлеглих суд засудив до 5 років в'язниці, але амністував як учасників бойових дій.\r\nВ вересні поточного року суд виніс вирок командиру взводу, який, як наголошується, має на утриманні 3 неповнолітніх дітей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВін визнаний винним у вбивстві і отримав 7 років позбавлення свободи.\r\nВраховуючи "закон Савченко" (закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів в термін основного покарання) засудженому залишилося відбути у в'язниці близько 1 року, так як він був заарештований у вересні 2016 року і знаходиться під вартою понад 3 роки.\r\nТакож військовий зобов'язаний виплатити стороні потерпілих 40 тис. гривень в рамках мирної угоди.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, Рубіжанський міський суд Луганської області виправдав військовослужбовця, якого звинувачують у вбивстві товариша по службі і інсценуванні його самогубства на даху Луганській теплоелектростанції (Щастя, Луганська область).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n